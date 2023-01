Waloryzacja emerytur będzie rekordowa. Znamy datę ogłoszenia jej wysokości

Inflacja zżera oszczędności Polaków. Najbardziej na rosnącą drożyznę narażone są grupy o najniższych dochodach. Szczególnie poszkodowani są emeryci i renciści, których chroni jednak mechanizm waloryzacji. W tym roku, ze względu na bardzo wysoką inflację, zapowiadana jest rekordowa podwyżka.

Kiedy waloryzacja emerytur w 2023 r? Znamy datę

Jak działa mechanizm waloryzacji emerytur i rent? Z pytaniami o to, a także o termin ogłoszenia tegorocznych zmian zgłosiliśmy się do kierowanego przez Marlenę Maląg Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, czyli resortu bezpośrednio odpowiedzialnego za kwestie emerytalne.

„Wskaźnik waloryzacji ogłasza minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Prezesa GUS średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia (w poprzednim roku kalendarzowym)” – czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Waloryzacja będzie rekordowo wysoka

„Realny wzrost wynagrodzeń Prezes GUS ogłosi w dniu 9 lutego 2023 r”. – napisali przedstawiciele ministerstwa. 9 lutego to czwartek, co oznacza, że ostateczną wysokość waloryzacji minister Marlena Maląg ogłosi najwcześniej w piątek 10 lutego a najpóźniej w poniedziałek 13 lutego.

– Będzie ona rekordowo wysoka. Z ostatniego odczytu średniorocznej inflacji za rok 2022 wygląda na to, że jeśli chodzi o procentową waloryzację, będzie ona bliska 15 proc., bo wychodzi na to, że będzie to 14,8 proc. Brakuje nam jeszcze jednego wskaźnika – wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Wtedy będziemy wiedzieli już dokładnie, jaka będzie waloryzacja – mówiła 20 stycznia na antenie Polskiego Radia minister Marlena Maląg.

O ile wzrosną emerytury i renty?

Ze wstępnych danych wynika, że w 2023 r. emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, który prognozowany jest obecnie na poziomie 113,8 proc. Obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa. Zagwarantowana będzie minimalna podwyżka, która wyniesie 250 zł. Minimalna emerytura wzrośnie do 1588,44 zł z obecnych 1338,44 zł brutto.

Waloryzacją kwotową (podwyżka o 250 zł) objęte zostaną emerytury do kwoty około 1850 zł brutto.

W przypadku osób pobierających emeryturę częściową kwota waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż 125 zł. Emerytury osób, które nie mają gwarancji wysokości najniższej emerytury (nie mają co najmniej 20 lat pracy w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn), zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji.

Czytaj też:

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Nie warto zwlekaćCzytaj też:

Paradoks inflacji w Polsce. Dochody gospodarstw rosną, choć wynagrodzenia maleją