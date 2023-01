Mamy nowego milionera. Padła szóstka w Lotto

W sobotnim losowaniu Lotto padły liczby: 4, 24, 34, 39, 40, 44. Szczęśliwe liczby udało się skreślić jednemu graczowi. Główna wygrana to 2 808 970,70 zł, od której gracz będzie musiał odprowadzić 10 proc. podatku. W ostatnim losowaniu padły też 63 „piątki”, czyli wygrane drugiego stopnia, po 4665,50 zł każda.

Lotto: jak grać?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił. Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych. Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Prawdopodobieństwa poprawnego wytypowania sześciu liczb w Lotto wynosi 1 do 13 983 816. Skreślenie pięciu właściwych liczb to szansa wynosząca 1 do 54 201. Czwórkę poprawnie typuje jedna na 1 032 osoby.

Wielka kumulacja w Eurojackpot

Ogromna wygrana czeka też na grających w Eurojackpot. Podczas piątkowego losowania Eurojackpot padły liczby: 4, 9, 29, 34, 37, 3, 12

Główna wygrana znów nie padła, dlatego we wtorkowym losowaniu Eurojackpot znów będzie kumulacja. Pula na nagrodę pierwszego stopnia wyniesie aż 500 mln złotych.

Jak grać w Eurojackpot?

Losy można kupować w tych samych placówkach, które dystrybuują losy gier Lotto. Zasady gry są bardzo proste:

Typujemy 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 10.

Skreślamy swoje liczby na blankiecie lub gramy na chybił trafił.

Dopiero łączne spełnienie tych warunków oznacza wygraną pierwszego stopnia.

Są też stopnie pośrednie. Jeśli uda się trafić pięć na pięć liczb w pierwszej puli i tylko jedną z dwóch liczb w drugiej – można liczyć na średnią wypłatę rzędu 700 tys. euro.

Jeśli trafimy tylko pięć liczb z pierwszej puli, a z drugiej żadnej – przeciętna wypłata wyniesie 120 tys. euro.

Możliwa jest gra tylko na jedno najbliższe losowanie.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł.

