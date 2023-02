Polacy oszczędzają na „małpkach”. Kupujemy mniej alkoholi w małych butelkach

Jesienią i zimą zmieniają się upodobania konsumentów. W ostatnich miesiącach duży wpływ na naszą decyzję o zakupach ma wysoka inflacja i drożyzna, która towarzyszy nam niemal na każdym kroku. Rezygnujemy z wielu artykułów, a to, co drożeje, często nie trafia do koszyka z zakupami.

Sieciówki narzekają. Droższy alkohol równa się mniejsza sprzedaż

Z danych sieci marketów spożywczych wynika, że wiele produktów zanotowało w zeszłym roku znacznie niższą sprzedaż niż w poprzednich latach. Tak było w przypadku wielu produktów, w tym wódki. Jak wyliczyli eksperci, droższy o 8,3 proc. alkohol sprawił, że jego sprzedaż w niektórych sieciówkach spadła o 2,5 proc.

„W zeszłym roku znacznie gorszą sprzedaż zanotowały wódki w małych butelkach” — informuje portal wiadomoscihandlowe.pl. Sprzedaż tzw. małpek w butelkach do 100 ml w ostatnich dwunastu miesiącach spadła o 23 proc., jeszcze gorszy wynik odnotowano przy sprzedaży wódki w butelkach do 200 ml – tu spadek wyniósł niemal jedną trzecią (30 proc.).

Małpki kupują mniej zasobni klienci. Ich cena ma wpływ na spadek sprzedaży

Zdaniem ekspertów są to produkty mainstreamowe, aktualnie typowe i często spotykane, które kupowane są przez klientów z mniej zasobnym portfelem, a ci coraz częściej odczuwają skutki drożyzny. W tym przypadku oprócz ceny znaczący wpływ na sprzedaż miały też zmiany w prawie. – Na trend spadkowy małych opakowań wpływ ma nie tylko wzrost akcyzy, ale i wprowadzenie opłaty „małpkowej” – powiedział na łamach portalu Kamil Gębski, dyrektor marketingu wódek w firmie Maspex.

Jego zdaniem jednym z powodów może być też to, że konsumenci mają po prostu coraz większy wybór różnych smaków i opakowań alkoholi na półkach i chętnie korzystają z tej opcji. Najwięcej zmian można zauważyć na rynku wódek smakowych. Eksperci przekonują, że teraz to właśnie tam konsumenci szukają nowych doświadczeń. Powód? Niższa cena.

Alternatywą są wódki smakowe. Mniej alkoholu, to niższa cena

Produkty te zawierają mniej alkoholu, co znajduje odbicie w cenie. Ale na tym nie koniec zmian na rynku alkoholi. To już kolejny raz, kiedy odgórne zarządzenie ma wpływ na spadek sprzedaży wódki w najmniejszych butelkach.

Eksperci przywołują często wprowadzony dwa lata temu podatek cukrowy, który spowodował spadek sprzedaży wódek w najmniejszych butelkach o niemal jedną trzecią w pierwszym półroczu 2021 roku. Wartość sprzedaży wszystkich wódek spadła wówczas o blisko 6 proc. Sprzedano też mniej wódek smakowych.

Alkohole będą droższe. Wpływ na to będą miały wyższe ceny surowców oraz podatki

Wyzwaniem dla branży będzie wdrożenie systemu kaucyjnego, a w przypadku produktów importowanych także problemy logistyczne.

– Import alkoholi spoza Europy, jak na przykład win z Kalifornii trwa ponad trzy miesiące. W tym samym czasie w wielu krajach, jak na przykład w Szkocji, Irlandii, we Włoszech, czy w USA widzimy problemy związane z dostępnością surowców, w tym przede wszystkim butelek — mówi na łamach portalu Arkadiusz Citków, dyrektor komercyjny ds. marek agencyjnych w Maspexie.

– To wszystko powoduje ogromne perturbacje związane z planowaniem i zapewnieniem nieprzerwanej dostępności towarów – dodaje. Co dalej czeka rynek alkoholowy? Nikt nie ma wątpliwości, będzie drożej.

Przedstawiciel Maspexu podkreśla, że wzrost cen surowców oraz podatków musi przełożyć się na wzrost cen. W przypadku produktów importowanych spodziewane są wzrosty o kilka procent — czytamy.

