Niedziele handlowe luty 2023. Te sklepy będą otwarte 12 lutego

Niedziele handlowe w 2023 roku, podobnie jak w minionych latach będą należały do rzadkości. Od 2020 roku niedziele handlowe mają miejsce jedynie siedem razy w roku. Pierwsza tegoroczna niedziela handlowa jest już za nami, a na kolejną trzeba będzie trochę zaczekać.

Niedziele handlowe luty 2023. Sklepy otwarte 12 lutego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na luty nie przewidziano ani jednej niedzieli handlowej. Większych zakupów nie uda nam się zrobić również w żadną niedzielę przypadającą w marcu. Najbliższa niedziela handlowa będzie bowiem miała miejsce dopiero w kwietniu.

Nie oznacza to jednak, że 12 lutego wszystkie placówki handlowe będą zamknięte. Zgodnie z obowiązującymi przepisami już jutro otwarte będą niewielkie sklepy osiedlowe, a także sklepy działające na zasadzie franczyzy. Sprzedaż niezmiennie będą prowadziły również stacje paliw.

Oprócz tego sklepy otwarte w każdą niedzielę to również:

apteki,



kwiaciarnie,

miejsca rozrywki,

lokale gastronomiczne,



markety na dworcach PKP,

skupy produktów rolnych, mleka i runa leśnego,

placówki pocztowe, w których minimum 40 proc. przychodu stanowią usługi pocztowe,

miejsca sprzedające ryby – w przypadku: sprzedaży ze statku rybackiego, gospodarstwa rybnego lub wtedy, gdy placówka zajmuje się wyłącznie odbiorem produktów rybnych.

Kiedy najbliższa niedziela handlowa w 2023 roku?

Najbliższa okazja do zrobienia większych zakupów w niedzielę nadarzy się dopiero w kwietniu. Zakaz handlu nie będzie obowiązywał w pierwszy weekend tego miesiąca, a dokładnie 2 kwietnia. To jednak nie koniec, ponieważ zakupy zrobimy również w niedzielę 30 kwietnia.

Ciekawie zapowiada się koniec roku. Ostatnia niedziela handlowa ma bowiem mieć miejsce 24 grudnia. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w wigilię sklepy mogą być otwarte maksymalnie do godziny 14. Oznacza to, że w praktyce w 2023 roku będziemy mieli mniej okazji do zrobienia zakupów w ostatni dzień tygodnia.

Kalendarz niedziel handlowych na 2023 rok:

29 stycznia

2 kwietnia

30 kwietnia

25 czerwca

27 sierpnia

17 grudnia

24 grudnia

