Niedziele handlowe luty 2023. Te sklepy będą otwarte 26 lutego

Zakaz handlu od momentu wejścia w życie przeszedł kilka zmian. Główna polegała na stopniowym ograniczaniu liczby niedziel bez zakazu handlu. Początkowo mogliśmy robić zakupy w każdą pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Od 2020 roku w kalendarzu jest tylko siedem niedziel handlowych.

Niedziele handlowe luty 2023. Sklepy otwarte 26 lutego

Pierwsza niedziela handlowa w 2023 roku miała miejsce w ostatni weekend stycznia. Niestety na kolejną będziemy musieli zaczekać jeszcze ponad miesiąc. Kalendarz zakazu handlu nie przewidział bowiem ani jednej niedzieli handlowej na luty i marzec.

Mimo iż 26 lutego będzie obowiązywał zakaz handlu, to i tak możliwe będzie zrobienie niewielkich zakupów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w każdą niedzielę otwarte mogą być m.in. sklepy działające na zasadzie franczyzy, takie jak Żabka, czy Carrefour Express. Niezmiennie będą mogły być otwarte niewielkie sklepy osiedlowe, o ile klientów obsłuży ich właściciel lub członkowie jego bliskiej rodziny. Podstawowe artykuły można będzie kupić również na stacjach paliw.

26 lutego otwarte będą również:

apteki,



kwiaciarnie,

miejsca rozrywki,

lokale gastronomiczne,



markety na dworcach PKP,

skupy produktów rolnych, mleka i runa leśnego,

placówki pocztowe, w których minimum 40 proc. przychodu stanowią usługi pocztowe,

miejsca sprzedające ryby – w przypadku: sprzedaży ze statku rybackiego, gospodarstwa rybnego lub wtedy, gdy placówka zajmuje się wyłącznie odbiorem produktów rybnych.

Kiedy najbliższa niedziela handlowa?

Na najbliższą niedzielę handlową będziemy musieli zaczekać aż do pierwszego weekendu w kwietniu. Sklepy będą otwarte 2 kwietnia (na tydzień przed Wielkanocą). To jednak nie koniec, ponieważ w kwietniu czeka nas jeszcze jedna niedziela handlowa. Zakaz handlu nie będzie obowiązywał również w niedzielę 30 kwietnia. Będzie to dobra okazja na uzupełnienie zapasów przed majówką.

Kolejne niedziele handlowe w 2023 roku będą miały miejsce:

25 czerwca

27 sierpnia

17 grudnia

24 grudnia

