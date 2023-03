Niedziele handlowe marzec 2023. Tu zrobisz zakupy 12 marca

Zakaz handlu w niedziele został wprowadzony w 2018 roku. Przez pięć lat doszło w nim do kilku zmian. Ta najważniejsza dotyczyła stopniowego ograniczania liczby niedziel handlowych. O ile w pierwszym roku jego obowiązywania zakupy mogliśmy robić w każdą pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, o tyle w tym roku sklepy będą mogły być otwarte już tylko w siedem niedziel handlowych.

Niedziele handlowe marzec 2023. Sklepy otwarte 12 marca

Jeżeli zapomniałeś zrobić większe zakupy w sobotę, to dziś może to nie być łatwe. 12 marca to bowiem kolejna w tym roku niedziela niehandlowa. Przypominamy również, że na marzec nie przewidziano ani jednej niedzieli bez zakazu handlu.

Ustawa ograniczająca handel zawiera jednak kilka wyjątków, dzięki którym powstała lista sklepów, które mogą prowadzić działalność w każdą niedzielę. Dlatego 12 marca zakupy będzie można zrobić m.in. na stacjach paliw, czy w sklepach działających na zasadzie franczyzy, takich jak np. Carrefour Express, czy Żabka. W każdą niedzielę, a także w święta, sprzedaż mogą prowadzić również niewielkie sklepy osiedlowe, o ile ich klientów obsługuje właściciel, lub członkowie jego najbliższej rodziny.

Pozostałe sklepy otwarte 12 marca to m.in.:

apteki,



kwiaciarnie,

miejsca rozrywki,

lokale gastronomiczne,



markety na dworcach PKP,

skupy produktów rolnych, mleka i runa leśnego,

placówki pocztowe, w których minimum 40 proc. przychodu stanowią usługi pocztowe,

miejsca sprzedające ryby – w przypadku: sprzedaży ze statku rybackiego, gospodarstwa rybnego lub wtedy, gdy placówka zajmuje się wyłącznie odbiorem produktów rybnych.

Najbliższa niedziela handlowa już 2 kwietnia

Jak na razie w 2023 roku miała miejsce tylko jedna niedziela handlowa. Zakupy można było zrobić 29 stycznia. Na kolejną taką okazję trzeba zaczekać do 2 kwietnia. Właśnie wtedy, na tydzień przed Wielkanocą, będzie miała miejsce kolejna niedziela handlowa.

W przyszłym miesiącu zakupy będzie można zrobić nie w jedną, a aż w dwie niedziele handlowe. Sklepy będą mogły być otwarte również 30 kwietnia, czyli w niedzielę poprzedzającą majówkę.

Niedziele handlowe w 2023 roku będą miały miejsce również:

25 czerwca

27 sierpnia

17 grudnia

24 grudnia

