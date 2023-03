Niecodzienna oferta na rynku. Do kupienia jest... zamek w Hiszpanii

Przeglądanie ofert nieruchomości na sprzedaż w Hiszpanii to ciekawa lektura. Oprócz nowoczesnych kompleksów z basenami nad Morzem Śródziemnym oraz bardziej standardowych mieszkań w blokach można znaleźć sporo ofert zakupu zamków – w różnym stadium utrzymania.

Ile kosztuje zamek? Najdroższe nawet powyżej 10 mln euro

Oferta prześledziła Interia. Co więc możemy znaleźć? W centrum Hiszpanii, nieopodal Segowii, na nabywcę czeka zamek w Castilnovo. Sprzedający wycenili go na 15 mln euro. Eksperci nie są zgodni, czy powstał w VII czy w X wieku. Wiadomo, że jednym z jego nabywców był w XV wieku król Ferdynand Katolicki, mąż Izabeli Katolickiej. Zamek ma 22 pokoje i prawie 5,5 tysiąca metrów powierzchni. Otacza go prywatny, 78-hektarowy teren.

Na 2 miliony euro został wyceniony średniowieczny zamek Siguenza w Kastylii La Manchy. Jest to budowla obronna z XIV wieku, otoczona murami i wieżyczkami, 1500 metrów kwadratowych powierzchni. Agencja, która wystawiła zamek na sprzedaż, argumentuje, że cena nie jest wysoka, bo przeprowadzono tylko remont murów i wież. Nabywca zamku – nieważne, czy przeszedł w ostatnich latach modernizację czy też czeka na wielki remont – musi mieć świadomość, że taki obiekt to z finansowego punktu widzenia studnia bez dna i nieustannie trzeba będzie go doglądać, planować remonty, zbierać na to fundusze.

We wspomnianym zamku za 2 mln euro trzeba wykończyć wnętrza oraz zainstalować prąd i wodę. Bieżące utrzymanie budowli i ogromnego ogrodu to nieustanne wydatki.

Kto kupuje zamki? To nie jest inwestycja, na której można się wzbogacić?

Z tego też powodu nabywcy zamków to nie inwestorzy, którzy zakładają wzrost wartości budowli, by po czasie sprzedać ją z zyskiem.

– Kupujący zamki to zwykle pasjonaci – powiedziała w rozmowie z Interią Carles Mig z biura nieruchomości w Barcelonie. – Kupując wygodną willę nad morzem możemy oczekiwać, że będzie na siebie pracowała, czyli że z roku na rok jej cena będzie wyższa. Decydując się na kupno zamku nie mamy takiej pewności. Te budowle przetrwały wieki i wymagają gruntownych remontów. Będziemy do nich dokładać, ale będziemy mieszkać w zamku. Dla wielu to jest najważniejsze. Są też tacy, którzy zamieniają je w dobrze prosperujące, luksusowe hotele.

Tańsze oferty też się znajdą

W ofercie reprezentowanego przez Carles Mig znajduje się propozycja dla kupujących, którzy gotowi są zamieszkać w zamku, ale nie dysponują 2 mln euro. Za niacałe 1,2 mln euro można kupić romański zamek w Gironie (Katalonia, 80 km od Barelony w kierunku granicy z Francją) Niedaleko Girony, w miasteczku Gironella, wystawiono na sprzedaż za 975 tys. euro modernistyczny zamek o powierzchni 1700 metrów kwadratowych. Otacza go siedmiohektarowy ogród. A w Leridzie (Lleidzie), w środkowej Katalonii, na chętnego czeka wieża z XI wieku. Cena to 450 tysięcy euro.

