Polacy zyskają wgląd w swoje przyszłe emerytury. Rząd wprowadzi nowy system

Rząd przyjął projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej, który zakłada opracowanie systemu umożliwiającego każdemu obywatelowi pełny i łatwy dostęp do danych na temat swoich oszczędności emerytalnych, podało Centrum Informacyjne Rządu.

„Rząd chce utworzyć Centralną Informację Emerytalną. Będzie to system, dzięki któremu każdy obywatel będzie miał pełną i łatwo dostępną wiedzę na temat swoich oszczędności emerytalnych, bez względu na ich źródło. Nowy system zapewni w jednym miejscu dostęp do informacji o wszystkich posiadanych produktach emerytalnych: ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK oraz OFE” – czytamy w komunikacie.

Rozwiązanie wpłynie na zwiększenie zainteresowania oszczędzaniem oraz ułatwi planowanie swojej przyszłości. Do Centralnej Informacji Emerytalnej trafią tylko dane osób chętnych. Nowe przepisy, co do zasady, mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Najważniejsze założenia projektu:

Powstanie Centralna Informacja Emerytalna (CIE), która zbierać będzie kompleksową informację o świadczeniach emerytalnych, bez względu na ich źródło.

W systemie będą gromadzone informacje o posiadanych produktach ze wszystkich filarów zabezpieczenia emerytalnego (publiczny, firmowy i indywidualny): ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK, OFE oraz o ich stanie.

Rozwiązanie umożliwi również symulację wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych. Ułatwi to decyzję o oszczędzaniu na swoją przyszłość.

Dzięki CIE, możliwa będzie aktualizacja danych osobowych przy pomocy rejestrów publicznych. Obecnie, np. po zmianie adresu zamieszkania czy numeru dowodu osobistego, obywatele chcący zachować aktualne dane i otrzymywać z instytucji emerytalnych bieżące informacje, muszą udać się do każdej z nich osobno, by zgłosić nowe dane.

CIE będzie dostępna poprzez stronę internetową mObywatel.gov.pl oraz w aplikacji mobilnej.

Skorzystanie z usług CIE będzie dobrowolne.

