Tusk o zmianach we wdowich emeryturach. Ma dwie koncepcje

Przypomnijmy, że zgodnie obecnymi zasadami, po śmierci małżonka emeryt stoi przed wyborem: albo nadal utrzymuje się ze swojego świadczenia, albo przechodzi na rentę rodzinną, zwaną wdowią emeryturą. Ma ona równowartość 85 proc. emerytury zmarłego małżonka.

Wdowie emerytury. PO ma dwa pomysły

Kilka miesięcy temu Lewica zaproponowała, by można było ubiegać się o podwójne świadczenie, które miałoby wynosić 100 proc. własnej emerytury, powiększone o 25 proc. renty zmarłego.

O plany Platformy Obywatelskiej dotyczącej wdowiej emerytury został zapytany w poniedziałek lider tej partii Donald Tusk, który gościł w Pszczynie. Szef PO zdradził, że ugrupowania ma dwa projekty zmian dotyczące wdowich emerytur. Jeden z nich jest podobny do pomysłu Lewicy.

– Proponujemy, żeby możliwość wyboru polegała na tym, że jeśli biorę moją emeryturę, to mam prawo też do 25 proc. emerytury zmarłego małżonka – powiedział Tusk.

Drugi projekt zakłada natomiast, że do własnego świadczenia można by było dołożyć połowę emerytury żony czy męża. Były premier podkreślił, że ostateczny kształt projektu będzie zależał od ostatecznych wyliczeń dotyczących kosztów nowych wdowich emerytur. Konkretnie tego, jaką kwotą należałoby dofinansować z budżetu państwa ZUS, aby zrealizować nowe świadczenia.

Maląg z rezerwą o zmianach

Do kwestii zmian we wdowich emeryturach z rezerwą podchodzi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. – Nie planujemy na ten moment takich zmian. Mamy renty rodzinne, one są dobrze zakotwiczone w naszym systemie. Na ten moment nie rozważamy tego rozszerzenia – powiedziała pod koniec stycznia szefowa resortu rodziny i polityki społecznej w programie „Kwadrans polityczny" w TVP1.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w komentarzu dla naszej redakcji sprzed kilku miesięcy, zwróciło uwagę, że wspomniana kwota wynosząca 85 proc. świadczenia zmarłego małżonka, po waloryzacji wynosi nie mniej niż emerytura minimalna. Resort przypomniał też, że seniorzy mogą liczyć na dodatki w postaci trzynastej i czternastej emerytury.

