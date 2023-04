Poniedziałek Wielkanocny. Jakie sklepy będą otwarte?

Wielkanoc w tym roku wypadła 9 kwietnia. Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny uznane są za dni ustawowo wolne od pracy. Dzięki temu większość pracowników może te dwa dni spędzić w gronie najbliższych. Okazuje się jednak, że problem pojawia się w momencie, w którym nagle musimy zrobić drobne zakupy. Czy dzisiaj jest to możliwe? Sprawdźmy, które sklepy czynne są w Poniedziałek Wielkanocny.

Poniedziałek Wielkanocny: które sklepy będą otwarte?

Dzisiaj jest drugi dzień świąt. Oznacza to, że również tego dnia czeka nas całkowity zakaz handlu. Nie będzie możliwości zrobienia zakupów w większych sklepach takich jak Carrefour czy Aldi.

Działać będą natomiast mniejsze sklepy, w których właściciel może stanąć za ladą, dzięki czemu nie będzie ich dotyczył zakaz handlu. Oprócz nich możemy spodziewać się otwarcia punktów działających na zasadzie franczyzy. Sklepy sieci Żabka oraz Carrefour Express będą otwarte, jeśli tego dnia pracować w nich będzie właściciel. Dodatkowo zakupy zrobimy:

na stacjach benzynowych;

w sklepach sprzedających prasę;

w aptekach;

w sklepach na lotniskach i dworcach;

w kwiaciarniach;

w lodziarniach;

w piekarniach i cukierniach.

Pamiętajmy jednak, że dzisiaj w związku ze świętem większość wymienionych sklepów działa w innych godzinach. Dobrze jest więc przed wyruszeniem na zakupy sprawdzić, do której godziny będą one możliwe do zrobienia. To ostatni taki dzień, gdyż we wtorek (11 kwietnia) wszystkie sklepy zaczną ponownie działać zgodnie ze swoim stałym harmonogramem.

