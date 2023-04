Allegro wprowadza ważne zmiany. Większość z nich dziś wchodzi w życie

Z Allegro korzysta prawie każdy z nas. Platforma ta cieszy się dużą popularnością i wciąż musi uważać na swoich konkurentów. Nie zależnie od tego czy robimy tam zakupy regularnie, a inni sporadycznie, powinniśmy mieć na uwadzę, to co zmienia się w kwestii kupna i sprzedaży. Przedstawiciele platformy już 21 marca poinformowali, o nadchodzącej rewolucji, wszystko po to, byśmy mieli czas na przygotowanie. Ujawniamy szczegóły.

Zmiany w Allegro od 11 kwietnia

Na zmiany wchodzące w życie w Allegro 11 kwietnia uwagę muszą zwrócić głównie sprzedający. Osoby wystawiające swoje towary będą musiały m.in. przyzwyczaić się do nowych opłat za pakiety ogłoszeniowe na Allegro Lokalnie w działach Nieruchomości i Motoryzacja. Totalną metamorfozę przeszła też sekcja komentarzy i ocen – teraz każdy kupujący wystawi ocenę, nie tylko ten z aktywowanym kontem, a do tego zmiana oceny po 90 dniach jest już możliwa.

Poza wspomnianymi kwestiami, od 11 kwietnia na Allegro przestaje być dostępne współdzielenie konta zwykłego z małżonkiem – taka funkcja działa już tylko w Allegro Family. Kolejna poważna zmiana to brak możliwości rezerwacji produktów w Allegro Lokalnie – od teraz szybciej trzeba będzie decydować się na dany produkt.

Użytkownicy Allegro muszą zwrócić uwagę też na brak darmowej dostawy Smart dla kategorii leki weterynaryjne bez recepty, a także na doprecyzowane zasady Allegro Protect – wypłata rekompensaty z Allegro Protect będzie oznaczać zawarcie umowy między Allegro a kupującym. Dzięki niej będzie można dochodzić roszczeń od sprzedającego w wysokości wypłaconej rekompensaty. Na koniec przedstawiciele platformy poinformowali, że umożliwią udostępnianie ofert na innych domenach.

To nie wszystkie zmiany w Allegro

Zmiany wprowadzone przez Allegro 11 kwietnia to tylko początek. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy jeszcze kilka razy w życie wejdą nowości. Platforma zapowiedziała, że 18 kwietnia udostępni nową metodę dostawy na terenie Polski – do punktów odbioru i automatów paczkowych, zmieni opłaty za dostawę metodami Allegro Packeta oraz usunie jedną z usług dodatkowych Allegro DPD. Ponadto 25 kwietnia zmienią się warunki Allegro Smart – dla sprzedających na kontach firmowych, a wybrane cenniki metody dostawy Poczty Polskiej zostaną usunięte. Na koniec 1 czerwca Allegro pozbędzie się opcji zbiórek na Allegro Lokalnie.

