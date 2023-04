Książka w prezencie od Biedronki. Przy ostatniej okazji zabrakło egzemplarzy

Zakupy w Biedronce wybiera spore grono Polaków, sieć chcąc sprostać wymaganiom klientów, regularnie organizuje ciekawe akcje promocyjne. Tym razem po raz kolejny zdecydowała się sprezentować nam na książkę kucharską. Co roku w ofercie pojawia się zupełnie inna – aktualna pozycja będzie idealna na każdy sezon.

Biedronka rozdaje książki za darmo. Trzeba spełnić warunek

Od 11 do wyczerpania zapasów każdy klient Biedronki ma szansę otrzymać gratis książkę kulinarną. To już kolejna pozycja z serii, która zdradza przepisy z różnych zakątków świata. Gdy rok temu w kwietniu w sklepach pojawił się tytuł „Kuchnia śródziemnopolska”, zainteresowanie było tak duże, że trzeba było prędko dodrukowywać egzemplarzy. Tym razem w prezencie można dostać „Smaki czterech sezonów”.

Darmowa książka trafi w ręce każdego klienta, który kupi 3 butelki Wybornego oleju rzepakowego o pojemności 1 l. Jego regularna cena wynosi około 9,99 zł, oznacza to, że prezent otrzymamy przy zakupach za minimum 30 zł. Rabat zostaje naliczany automatycznie przy kasie.

Darmowa książka z Biedronki. Wiemy, co w niej znajdziemy

Egzemplarz nowego tytułu „Smaki czterech sezonów” zachęca do kreatywnego gotowania i odkrywania nowych smaków. W środku znajdziemy ponad 100 przepisów na różne okazje do wykorzystania we wszystkich porach roku. Pozycja wzbogacona jest o barwne ilustracje, na których widzimy gotowe dania. Dzięki książce dowiemy się m.in. jakie zioła warto używać w zależności od sezonu i po które warzywa i owoce najlepiej sięgnąć w konkretnych miesiącach.

Zaletą książki z Biedronki na pewno jest to, że przyda się zarówno osobom, które spożywają mięso, jak i tym, którzy bazują wyłącznie na produktach roślinnych. Poznamy dania bez glutenu, laktozy oraz idealne dla wegan i wegetarian. Przy przepisach nie brakuje przybliżonych informacji o wartościach odżywczych opracowanych przez ekspertów od tworzenia zbalansowanej diety.

