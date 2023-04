Wakacje kredytowe przedłużone? Muller: Nie wykluczamy żadnego z wariantów

Co dalej z wakacjami kredytowymi? To pytanie, które zadaje sobie wiele osób, które kupiły swoje mieszkania, korzystając z kredytów hipotecznych. Rząd w czasach wysokich stóp procentowych wyszedł im naprzeciw. Co dalej ze świadczeniem?

– Te przepisy nadal obowiązują i dotyczą czterech kwartałów, czyli czterech rat, które można zawiesić. Widzimy, że zainteresowanie tym rozwiązaniem nadal jest – przyznał podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller. Z jego słów wynika, że sprawa nadal jest monitorowana. Rządzący zauważyli bowiem, że duża część z uprawnionych Polaków skorzystała z możliwości zawieszenia rat kredytów hipotecznych. Ci, którzy nie zrobili tego z konieczności, używali mechanizmy, aby nadpłacić zaciągnięte przez siebie pożyczki. Bez względu na powód, program cieszy się dużym powodzeniem.

Co dalej z wakacjami kredytowymi?

Rzecznik rządu pytany był o to, czy w Zjednoczonej Prawicy rozmawia się o możliwości przedłużenia popularnego świadczenia.

– Dalsze decyzje będziemy podejmować, gdy będziemy wiedzieć, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku, wysokości stóp procentowych, ale także generalnie kosztów kredytu i sytuacja makroekonomiczna. Wtedy będziemy takie decyzje podejmować. Na ten moment one nie zapadły – powiedział Piotr Müller.

Wakacje kredytowe nie tylko na hipoteki?

Rzecznik został zapytany także o to, czy rząd planuje rozszerzenie programu wakacji kredytowych także na inne kredyty. Obecnie dotyczą one wyłącznie pożyczek udzielonych w złotych na cele mieszkaniowe.

– Nie wykluczamy obecnie oczywiście żadnego z wariantów, ale nie ma decyzji w tym obszarze. Jeśli chodzi o rozszerzenie tego rozwiązania o inne kredyty niż hipoteczne, to obecnie nie ma w rządzie takich prac – powiedział Piotr Müller.

