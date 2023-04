Grill już od 40 zł. Oto doskonałe promocje na majówkę

Tanie grillowanie to w tym roku wyzwanie. Ceny produktów mocno poszybowały w górę, a nadal chcemy imprezować, wyjeżdżać i świętować przy ulubionych przysmakach. Jeśli chcecie postawić grilla na działce lub w ogrodzie, ale jeszcze go nie kupiliście, teraz macie szansę zapłacić za taki produkt niewiele. Wystarczy zajrzeć do kilku znanych sklepów.

Tanie grille idealne na majówkę. Grill za niecałe 40 zł

Przyglądając się gazetkom promocyjnym znanych sklepów, można wyhaczyć kilka perełek. Okazuje się, że najtańsze grille czekają na nas w sklepach E. Leclerc i w Stokrotce. Mowa oczywiście o tych klasycznych okrągłych produktach. W każdym ze wspomnianych marketów zapłacimy tylko 39,99 zł. A oferty są ważne kolejno do 6 i 4 maja.

Jeśli zależy nam na tym by grillować i wydać jeszcze mniej można sięgnąć po opcje jednorazowe – te są idealne m.in. na biwak – łatwo je przenieść w każde miejsce. Za tego typu artykuły zapłacimy zwykle nie więcej niż 17 zł – wszystko w zależności od promocji i marketu. Ciekawą ofertę ma teraz m.in. Stokrotka – tam za taki gadżet zapłacimy mniej niż 12 zł.

Grille do 100 zł

Jeśli dysponujecie nieco większym budżetem, ale nadal nie chcecie płacić za grilla więcej niż 100 zł, możecie sięgnąć po opcję z Polomarketu, tam za grilla okrągłego wydacie 49,99 zł, podobną ofertą chwali się Aldi – ma w sprzedaży produkt za 59,99 zł i w tej cenie otrzymujemy grilla z półką z rusztem o średnicy 32 cm. To nieco bardziej zaawansowana z emaliowaną miską paleniskową.

Grilla do 100 zł zajdziecie również w Biedronce. Sieć chwali się produktem w cenie 99 zł, który dostaniemy tam jeszcze do 2 maja. To urządzenie z pokrywką i chronionym rusztem, idealne dla wymagających. Do tego już w cenie do 12 zł znajdziemy liczne gadżety jak szczotki, szczypce czy szpikulce.

Czytaj też:

Szukasz grilla w dobrej cenie? W Lidlu już pierwsze majówkowe ofertyCzytaj też:

Rabat na piwo i chipsy za 0zł. Biedronka, Carrefour, Kaufland kuszą promocjami