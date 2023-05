Od poniedziałku nowe promocje. Oferta Biedronki, Lidla i Aldi na 8 maja

Sklepy takie jak Biedronka, Lidl i Aldi doskonale wiedzą, że nowy tydzień to świetny czas na nowe promocje. Tym razem oferty obejmują zarówno sklepy stacjonarne, jak i internetowe. Przyjrzyjmy się, co możemy kupić taniej w poniedziałek, 8 maja.

Urodzinowe promocje w sklepie Lidla

Lidl rozpoczął specjalną akcję z okazji czwartych urodzin sklepu Lidl.pl. Przy zakupach za minimum 300 zł otrzymamy rabat w wysokości 30 zł. Wydając min. 500 zł, rabat wyniesie 80 zł. Zniżka zostanie automatycznie naliczona podczas podsumowania koszyka na stronie Lidla. Akcja promocyjna trwa od 8 do 21 maja.

Sieć Lidl przygotowała także promocje dla klientów sklepów stacjonarnych. Tylko w poniedziałek za dwa opakowania mięsa mielonego wieprzowego, zapłacimy jedynie 8,98 zł. Rabat można aktywować za pomocą aplikacji Lidl Plus. Obniżono również cenę mleka Łaciate UHT 3,2%. Przy zakupie ośmiu opakowań po 1,5 litra naliczy się rabat 38 procent. Zapłacimy wtedy 3,99 zł za sztukę.

Nabiał nie tylko w Lidlu. Promocje Biedronki

Nowy tydzień przynosi również nowe promocje w sklepach sieci Biedronka. Podobnie jak w Lidlu, poniedziałek jest dniem rabatów na mleko. Przy zakupie sześciu opakowań mleka UHT 2% Wypasione zapłacimy mniej – 2,69 zł. Ta oferta jest dostępna wyłącznie dla klientów posiadających kartę Moja Biedronka.

Tańsze będą również jajka z chowu ściółkowego. Zniżka naliczy się dzięki karcie Biedronki. Przy zakupie dwóch dowolnych opakowań, drugie z nich zostanie przecenione o połowę.

Jednak Biedronka nie ogranicza się tylko do artykułów spożywczych. Od poniedziałku przecenione zostały również artykuły w sklepie Biedronka Home. Będziemy mogli tam kupić taniej wyrzynarkę oraz zestaw trzech garnków. Sklep Biedronka przygotował również coś dla fanów spędzania czasu na świeżym powietrzu.

W ofercie znajdziemy trampolinę ogrodową z zewnętrzną siatką i drabinką. Od poniedziałku kosztuje ona tylko 499 zł. Dużo taniej możemy również nabyć rower elektryczny, który przed promocją kosztował 5899 zł. Biedronka obniżyła jego cenę do 3999 zł.

Zdrowy początek tygodnia w sklepach Aldi

Aldi proponuje swoim klientom specjalną ofertę warzyw i owoców w supercenach. Do końca tygodnia arbuza można kupić za jedyne 6,99 zł za kilogram. Przecenione zostały również szparagi zielone. Za pęczek 500 gramów zapłacimy 11,99 zł, czyli 33 proc. taniej. Największą zniżkę nałożono na pomidory malinowe. Ich cena za kilogram spadła z 24,99 zł na 15,99 zł.

Od 8 do 10 maja obowiązują także specjalne promocje na produkty mięsne. Cena kurczaka Zagrodowy została obniżona o 15 procent. Teraz wynosi tylko 16,99 zł za kilogram.

Kolejne 2 zł możemy zaoszczędzić przy zakupie winerek wieprzowych z cielęciną. W promocji kosztują 6,99 zł za opakowanie 300 g. Największą obniżkę zanotowano w przypadku boczku wędzonego Wędliniarnia. Jego cena za kilogram wynosi teraz 19,90 zł. Oszczędzamy tym samym 7 zł.

Świeżo i tanio. Promocja na mięso w sklepach Carrefour

Od początku tygodnia działa nowa promocja Targu Świeżości w Carrefour. Z aplikacją Mój Carrefour za kilogram filetu z indyka zapłacimy 19,99 zł. Bez aplikacji cena wynosi 24,99 zł.

Tak samo, jak w Lidlu, obniżono cenę mięsa mielonego. Przy zakupie trzech opakowań mięsa garmażeryjnego wieprzowo-wołowego 450 g, jedno z nich otrzymamy za darmo. Promocja jest dostępna dla wszystkich klientów Carrefour.

W nowej gazetce sieć przypomina również o konkursie prowadzonym we współpracy z marką Heineken. Wystarczy zakupić dowolne piwo tej marki i wejść na stronę heineken.com. Tam wprowadzamy kod spod kapsla lub zawleczki.

Codziennie do wygrania jest 50 zł do wykorzystania na stronie Pyszne.pl. Dodatkowo co tydzień można zdobyć 10 000 zł na wyjazd z oferty Wakacje.pl. Akcja konkursowa trwa do 31 sierpnia.

Ostatni dzwonek na tańsze piwo w Żabce

Żabka wprowadziła specjalną promocję dla posiadaczy aplikacji Żappka. Przy zakupie dwóch dowolnych piw Desperados, trzecie z nich można otrzymać za jednego żappsa. To wyzwanie jest odnawialne i można ukończyć je nawet 10 razy. Za żappsa można wybrać:



Desperados Pina Colada Crush 400 ml;

Desperados Papaya Smash 400 ml;

Desperados Afterparty Cactus&Lime 500 ml;

Desperados Afterparty Mango&Chili 500 ml.

Żabka przypomina również, że piwa Desperados można odbierać z katalogu nagród. Promocja "Kup dwa, miej trzy!" obowiązuje do 9 maja.

Czytaj też:

Zdrowy i smaczny obiad z deserem dla całej rodziny za jedyne 20 zł? To możliweCzytaj też:

Dino chwali się wynikami. Zysk przebił oczekiwania