Wzrosła liczba upadłości konsumenckich. Bankructw jest o jedną trzecią więcej

Znacznie wzrosła liczba osób, które ogłaszają upadłość konsumencką. Każdego dnia w Polsce bankrutuje kilkadziesiąt osób. Potwierdzają to zarówno eksperci jak i niechlubne statystyki.

Fala upadłości konsumentów. Bankrutów jest o jedną trzecią więcej

W kwietniu tego roku ogłoszenia o upadłości konsumenckiej dotyczyły 1510 osób – tak wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Jest to wynik o jedną trzecią (34 proc.) wyższy niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Rekordowy pod tym względem był marzec, to wówczas miało miejsce ponad 2 tys. bankructw. „Od początku tego roku z możliwości stworzonych przez prawo upadłościowe skorzystało łącznie 6,8 tys. osób” – informuje bankier.pl. Jak zauważają eksperci jeszcze pięć lat temu tyle bankructw miało miejsce w ciągu całego roku.

W ciągu trzech lat konsumenci lawinowo ogłaszają bankructwa

Na tym jednak nie koniec zmartwień. Od początku „upadłości konsumenckiej 2.0”, bankructwo ogłosiło ponad 50 tys. osób. Może ona przybierać różne formy. W rzeczywistości najczęściej wygląda to tak, że większość dłużników po likwidacji majątku realizuje plan spłaty zadłużenia. Muszą oni przekazywać wyznaczoną przez sąd kwotę na zaspokojenie wierzycieli.

Surowsze zasady stosuje się wobec dłużników, którzy umyślnie lub w skutek zaniedbania doprowadzili do niewypłacalności. Wówczas ustalany jest plan spłaty od trzech do siedmiu lat. Zdarzają się także przypadki, kiedy sąd decyduje o umorzeniu długów bankruta, bez konieczności realizowania planu spłaty. Umorzenie może mieć także charakter warunkowy jeżeli istnieje szansa na poprawę sytuacji finansowej bankruta.

Firmy doradcze i kancelarie zachęcają do ogłoszenia bankructwa. Informują o zaletach

Ogłoszenia w sieci zachęcają do ogłoszenia upadłości dla osób mających poważne problemy finansowe. „Upadłość Konsumencka – Oddłużyli mnie w 2 dni” – zachęca jedna z firm. „Bezpłatnie ocenimy, czy możesz ogłosić upadłość i pozbyć się długów” – dodaje druga. Firmy doradcze i kancelarie prawne zachęcają do ogłoszenia upadłości. Zaznaczają zalety takiej decyzji.

Taka sytuacja ma miejsce od marca 2020 roku, czyli od czasu wprowadzenia nowego rozdziału upadłości konsumenckiej. To wówczas weszły w życie znowelizowane przepisy. Wśród wielu zmian wprowadzono m.in. dopuszczenie do procesu dłużników, którzy doprowadzili do niewypłacalności umyślnie lub wskutek niedbalstwa. Obecnie wina konsumenta ma wpływ na warunki oddłużenia już po ogłoszeniu jego bankructwa.

Czytaj też:

Pomagamy firmom odzyskać pieniądzeCzytaj też:

Giełda Papierów Wartościowych: bezpieczna przystań dla inwestorów