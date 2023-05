Wyprzedaż biletów za 1 euro. Ta promocja to hit

Rynek obiegła informacja o atrakcyjnej promocji. Miłośnicy ciekawych atrakcji i podróży mają okazję skorzystać z biletów na pociąg za symboliczną kwotę 1 euro. Dokładnie dziś 23 maja francuski przewoźnik kolejowy Ouigo Classique rusza z nietypową akcją urodzinową.

Bilety na pociąg za 1 euro. Taka promocja to rzadkość

Bilety na pociąg za 1 euro dotyczą atrakcyjnych tras kolejowych we Francji, które będzie można przemierzać historyczną i kultową lokomotywą. Turyści mają szansę kupować bilety 23 maja od godziny 7 rano. Ouigo Classique obchodzi swoje pierwsze urodziny i właśnie z tej okazji postanowił zrobić prezent klientom z całego świata. Jest jeden haczyk, pula miejsc jest ograniczona.

Każdy, kto jest zainteresowany biletami na pociąg za 1 euro, musi się spieszyć. W ramach akcji przewoźnik udostępnił wyłącznie 10 tys. miejscówek. Zakupy i rezerwacje odbywają się w myśl zasady „kto pierwszy, ten lepszy”, a chętnych na pewno nie zabraknie. Promocja potrwa przez cały dzisiejszy dzień. To nie lada gratka, bo normalnie za taką przyjemność musielibyśmy wydać od 18 do 22 euro.

Tak zdobędziesz bilet za 1 euro

Zdobycie biletu za 1 euro nie jest trudne. Klienci muszą skorzystać ze strony internetowej www.ouigo.com. Na wszystkich zainteresowanych czekają nie tylko miejscówki w niskich cenach, ale również zabytkowe wagony i ciekawa lokomotywa SNCF Class BB 22200 wyprodukowana w latach 70.

Podróż francuskim pociągiem może być doskonałą atrakcją na weekend i wakacje. Każda z tras ma swój początek w Paryżu – można odbyć wycieczkę do Lyon przez Dijon, do Nantes przez Chartres i Angers lub do Nantes przez Fleury-les-Aubrais i Saint-Pierre-des-Corps.

Przewoźnik Ouigo Classique zaznacza, że każda podróż ma być wygodna i szybka. Przykładowo wybierając samochód na wyjazd z Paryża do Lyonu, musielibyśmy poświęcić około 5 godzin, zaś pociągiem dostaniemy się na miejsce w nieco ponad dwie. Aktualna promocja ma zachęcić do korzystania z usługi jeszcze większą grupę osób oraz jeszcze bardziej rozpromować francuską sieć. Jeśli interesują was promocje tego typu, nadal możecie korzystać też z akcji PKP Intercity. Polski przewoźnik również udostępnił pulę tanich biletów.

