Najtańszy Lidlomix w historii. Będzie przecena o 500 zł

Lidl zapowiedział, że przeceni kultowego robota kuchennego. Od 12 do 14 czerwca będziemy mieli okazję kupić go taniej aż o 500 zł. Sieć zaznaczyła, że to najtaniej w historii sklepu. Zamiast wydawać 2499 zł, zapłacimy wyłącznie 1999 zł. Trzeba spełnić prosty warunek.

Lidlomix w Lidlu tańszy o 500 zł. Ta akcja to hit

Słynny Lidlomix to tak naprawdę wielofunkcyjne urządzenie marki Silver Crest. Zostało stworzone na kształt kultowego Thermomixa. Choć niektórzy uważają, że dyskontowy produkt nie jest tak dobry jak jego konkurent i uznają go tylko za podróbkę, to inni chętnie go wykorzystują i zauważają wiele zalet – po pierwsze jest o wiele tańszy, po drugie bardzo nowoczesny i praktyczny.

Już za kilka dni klienci Lidla będą mieli okazję kupić robota tańszego o 500 zł. Warunkiem jest skorzystanie z aplikacji sklepu i aktywowanie specjalnego kuponu – to z nim trzeba podejść do kasy. Dyskontowi zależy na tym, by klienci zwrócili uwagę na wyjątkowość oferty. W swoim katalogu zaznacza, że to najniższa cena od kwietnia 2022 roku.

Oto co zyskują klienci wraz z zakupem Lidlomixa

Wielofunkcyjny robot kuchenny Monsieur Cusine Smart 1200 W pozwala zaoszczędzić sporo czasu podczas gotowania. Sprawia, że przygotowujemy potrawy o wiele sprawniej i możemy robić więcej rzeczy jednocześnie. Zaletą urządzenia jest dostęp do Wi-Fi i specjalny ekran, na którym wyświetlimy odpowiednie funkcje i sprawdzimy przepisy.

Lidlomix składa się z pokrywy, wkładki i nasadki do gotowania na parze, wkładu do gotowania, pojemnika do mieszania ze stali szlachetniej o pojemności 3 l, miarki, uchwytu ergonomicznego, miski, szpatułki, wkładki z ostrzami, pokrywki z otworem do napełniania i dozowania oraz nasadki do mieszania. Do tego mamy oczywiście wspomniany już wcześniej ekran z funkcją WLAN.

Korzystanie z takiego urządzenia sprawdza się nie tylko wtedy, gdy gotujemy dużo i zdrowo, jednak w takich sytuacjach szczególnie docenimy jego wielofunkcyjność. Z ankiet i badań dotyczących zadowolenia z Lidlomixa wynika, że aż 93 proc. osób poleciło, by go innym. Wszystko wywnioskowano na podstawie komentarzy klientów sieci dostępnych online.

