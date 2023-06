Szóstka w Lotto do podziału. Mamy dwóch nowych polskich milionerów

W losowaniu najstarszej i najbardziej popularnych z gier Totalizatora Sportowego, czyli Lotto, tym razem padły aż dwie główne wygrane. Losowanie z 10 czerwca miało dość niecodzienne konsekwencje

Losowanie Lotto z 10 czerwca. Aż dwie główne wygrane

W losowaniu Lotto z 10 czerwca padły liczby: 6, 29, 31, 40, 43 i 48. To one sprawiły, że główną wygraną podzieli się aż dwóch graczy.

Obie osoby otrzymają po równym milionie złotych (przed odliczeniem podatku). Podwójna wygrana trafiła się bowiem w losowaniu, w którym nie było kumulacji. Pula nagród wynosiła więc “wyłącznie” gwarantowane dwa miliony złotych.

Warto zwrócić uwagę także na wiele trafionych „piątek”. Aż 33 osoby zdecydowanie ułatwiły sobie wyjazd na tegoroczne wakacje. Na ich konta trafi bowiem aż 8 180,50 zł.

Jak grać w Lotto?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił. Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych. Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Prawdopodobieństwo poprawnego wytypowania sześciu liczb w Lotto wynosi 1 do 13 983 816. Skreślenie pięciu właściwych liczb, to szansa wynosząca 1 do 54 201. Czwórkę poprawnie typuje jedna na 1 032 osoby.

Podatek od wygranej w Lotto

Należy pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej w grach losowych, która przekracza 2280 złotych, należy odprowadzić podatek w wysokości 10 proc. kwoty. W przypadku poprawnego skreślenia szóstki, nowy milioner będzie więc musiał oddać państwu około 200 tysięcy złotych.

Nie musi jednak o tym pamiętać. Należną daninę na rzecz państwa wniesie Totalizator Sportowy, który wypłaca środki uszczuplone o podatek. Podobny obowiązek będzie czekał każdego, kto poprawnie skreśli pięć liczb. Czwórki przeważnie nie przekraczają kwoty, od której obowiązuje odprowadzenie podatku.

