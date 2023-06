Produkty za 1 zł w Biedronce. Wszystko dzięki urodzinom w sklepie online

Biedronka Home to dość nowy koncept dyskontu oparty na sprzedaży online. W sklepie można znaleźć m.in. wiele artykułów, których na co dzień nie dostaniemy w placówkach stacjonarnych. Choć platforma działa dopiero od roku, to już zdążyła zebrać sporo fanów, o czym świadczy m.in. to, że od momentu uruchomienia sklepu klienci odwiedzili witrynę Biedronka Home około 28 mln razy. Stało się tak m.in. dzięki licznym promocjom i konkurencyjnym cenom. Okazuje się, że z okazji rocznicy działalności załapiemy się teraz na wyjątkowe rabaty.

Urodziny Biedronka Home. Sieć przygotowała promocje

Urodzinowa akcja promocyjna Biedronki Home trwa od 12 do 25 czerwca. W tym czasie na miejscu czekają na nas zniżki nawet do 50 proc., a w ofercie uwzględniono ponad 1000 produktów. Sprawdziliśmy, po które opłaca się sięgnąć najbardziej i okazuje, że wybór jest naprawdę duży.

Aż 1500 zł mniej zapłacimy za trekkingowy rower elektryczny Fantom, a 1300 zł mniej za hulajnogę elektryczną Motus Pro. Zniżki dotyczą również takich produktów jak fotel uszak z podnóżkiem, odkurzacz pionowy Berlinger Haus, zestaw garnków MG Home Verso, szczoteczka soniczna do zębów czy frytkownica beztłuszczowa Prime3. Jak widać, mowa o przydatnym asortymencie przemysłowym, który sprawdzi się na co dzień w domu lub na mieście.

Każdy, kto chce skorzystać z akcji, musi być posiadaczem karty lojalnościowej Moja Biedronka. Ponadto konieczne jest posiadanie konta na stronie sklepu online Biedronka Home. Każda z tych opcji jest szybka, łatwa oraz darmowa. Sieć zapewnia, że na wybranym asortymencie zaoszczędzimy, 70,150, 300 lub nawet 3000 zł, w wielu przypadkach gwarantuje też dostawę gratis.

Produkty po złotówce w Biedronce. Ta akcja to hit

Zastanawiasz się jak zdobyć produkt w Biedronce za jedyną złotówkę? Okazuje się, że każdy klient ma szansę zdobyć wyłącznie jeden taki artykuł, a może być to m.in. nóż czy forma do pieczenia. By się załapać, trzeba zrobić zakupy w sklepie internetowym za minimum 200 zł – musimy jednak wybrać artykuły spoza promocyjnego katalogu „dodaj za 1 zł”. Opcja dobrania przedmiotu za złotówkę uruchamia się automatycznie, gdy przekroczymy wymaganą kwotę – wystarczy dodać go do koszyka.

