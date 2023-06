Polacy obchodzą zakaz współdzielenia kont na Netflixie. Mają na to swoje sposoby

Netflix od dawna myślał o zablokowaniu możliwości współdzielenia kont na platformie, aż w końcu wprowadził zakaz w życie. Nie wszyscy użytkownicy pogodzili się z nową rzeczywistością i z tego powodu zaczęli szukać sposobu na ominięcie trudności. Wygląda na to, że sieć nie była przygotowana na tak dużą kreatywność ze strony internautów.

Użytkownicy Netflixa kombinują. Mają sposoby na obejście blokady

Aktualnie platforma Netflix blokuje dostęp użytkownikom, którzy logują się za pomocą hasła, przez inną sieć Wi-Fi niż zwykle. Pomimo niedogodności Polacy mają coraz więcej sposób na radzenie sobie z ograniczeniami. Już na wstępnie warto zaznaczyć, że zabezpieczenia platformy przeciwko niepożądanym widzom działają wyłącznie na telewizorach Smart TV, co oznacza, że wystarczy sięgnąć po smartfona lub laptopa, by nie martwić się blokadą.

Drugim sposobem na ominięcie problemu jest korzystanie z sieci VPN, która uniemożliwia weryfikowanie jej komukolwiek – wystarczy skopiować adres IP, którym identyfikuje się konto główne. Innym rozwiązaniem jest aplikacja Android TV, przez którą można włączyć Netfliksa. Jeśli to nie wystarczy, da się raz w miesiącu udać do bliskich, by zalogować się u nich do sieci i na moment odpalić platformę – głównym czynnikiem weryfikacji stanie się sieć Wi-Fi, ale użytkownicy mają obowiązek podłączenia się do domowej sieci co najmniej raz na 31 dni. Tyle wystarczy, by zdobyć tzw. status zaufany.

Tego nie można robić na Netflixie

Zgodnie z nowymi zasadami Netflixa użytkownicy nie mogą już współdzielić konta za darmo. Aby to robić, muszą uiścić dodatkową opłatę i przymusie weryfikowania urządzeń znajdujących się w danym gospodarstwie domowym. O wszystkim zostaliśmy poinformowani odpowiednio wcześniej w wiadomości online.

Do tej pory zakaz istniał nieoficjalnie, lecz z powodu wyraźnych blokad klienci nadużywali tego typu rozwiązania. Z tego powodu platforma ponosiła straty, zaś widzowie mogli oglądać materiały często za pół darmo. Jak widać trudno pogodzić się z tym, że teraz jest drożej. Netflix prawdopodobnie rozpocznie prace nad połataniem wspomnianych dziur w zabezpieczeniach, jednak to chwilę zajmie. Jak widać, na ten moment Polacy nie cierpią zbytnio z powodu zmian.

Czytaj też:

Seriale, które warto obejrzeć na Netflix. Dobre, a mało znane tytułyCzytaj też:

Netflix zyskuje po ostrym kroku. Więcej subskrypcji po ucięciu dzielenia się kontami