Beneficjenci programu Mieszkanie Plus mogą zdobyć lokale już w tym roku. Rusza program wykupu

Wykup mieszkania dzięki rządowemu programowi możliwe będzie już niebawem. Niecały miesiąc temu ujawniono, że projekt Mieszkanie Plus zostanie zamknięty, a wynajmujący będą mogli wykupić lokale po preferencyjnych cenach. Całkiem niedawno rynek obiegła dobra wiadomość, że beneficjenci programu się ucieszą z powodu wyższych dopłat, kolejną jest to, że mamy kilka dróg na otrzymanie lokalu.

Projekt Mieszkanie Plus. Rusza wykup lokali

Program Mieszkanie Plus miał dawać Polakom spore nadzieje na spełnienie marzeń o własnej bezpiecznej przestrzeni do życia. Ostatecznie stało się tak, że program projekt przeszedł do historii z dnia na dzień, a 100 tys. mieszkań, które miały powstać w pierwszych dwóch latach, pozostanie nieosiągalne. Akcja zakończyła się pulą 19,8 tys. oddanych lokali i 32,4 tys. w budowie.

Pomimo że wszystko zakończyło się w ten sposób, Polacy wynajmujący mieszkania będą mogli wykupić lokale po preferencyjnych cenach. PFR Nieruchomości zwiadujące około 2,9 tys. obiektami zdradziło, jak najemcy byłego rządowego programu mogą dojść do własności. Pierwsi zainteresowani będą mogli dokonać wykupu jeszcze w tym roku. Czeka na nich łącznie 550 mieszkań.

Pierwsze lokale trafią w ręce lokatorów z Gdyni, Wałbrzychu i Białej Podlaskiej. W kolejnym roku do użytku zostanie oddane kolejne 2307 mieszkań w Dębicy, Katowicach, Krakowie, Łowiczu, Mińsku Mazowiecki, Nowym Targu, Radomiu, Świdniku, Toruniu, Zamościu i we Wrześni.

Sposoby na wykupienie mieszkania. Jest ich kilka

Osoby zainteresowane wykupem mieszkania muszą pamiętać, że umowa najmu na 25 lat z dojściem do własności ma kosztować porównywalnie do zakupu w programie z kredytem na 2 proc. Polacy mogą skorzystać też z opcji wykupu lokalu za gotówkę lub z kredytem – również w ramach kredytu 2 proc. Innym rozwiązaniem jest pozostanie przy dotychczasowej umowie najmu – to jest rozwiązanie dla tych, którym nie zależy na własności.

Z oferty mogą skorzystać wszyscy najemcy zamieszkujący osiedla, które powstały w ramach rynkowej części programu Mieszkanie Plus. PFR Nieruchomości przygotuje cenniki dla każdego mieszkania. Po tym jak lokatorzy zapoznają się z warunkami będą mogli podjąć decyzję o wykupie, lub pozostać w dotychczasowym najmie.

Warto pamiętać, że formuła programu nie wymaga posiadania wkładu własnego – można stopniowo dochodzić do własności, a najemca może rozwiązać taką umowę z ważnych przyczyn losowych, np. trwałej niezdolności do pracy. W takim wypadku musimy zwrócić zwaloryzowaną część kapitałową wpłaconą na poczet wykupu mieszkania.

Czytaj też:

Najmujesz kawalerkę? Mieszkasz w przeludnionym mieszkaniuCzytaj też:

Deweloperzy wyliczyli, co ich boli. Przekonują, że z tych powodów ceny nie spadną