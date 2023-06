Pomidory po 2 zł/kg, najtańsze czereśnie po 5 zł/kg. Wiemy, gdzie jest najtaniej

Drożyzna mocno daje się we znaki wielu Polakom. Nie tylko drenuje portfele, ale zmusza do zaciskania pasa, by wystarczyło do pierwszego. Klienci, zanim dokonają zakupów, szukają tańszych produktów. Jednym z takich miejsc jest najtańszy bazar w Warszawie. Ceny są tam dwu-, a nawet trzykrotnie niższe niż w sklepach.

Analiza UCE Research i uczelni WSB Merito nie pozostawia najmniejszych złudzeń. „W ciągu roku warzywa zdrożały o 40 proc”. – informują autorzy badania, którzy przeanalizowali blisko 2 tys. cen detalicznych warzyw. Ich zdaniem produkty te zanotowały największy wzrost ceny spośród 17 monitorowanych kategorii. „W sezonie letnim ceny warzyw nadal będą rosły, a w najlepszym razie zatrzymają się na obecnym poziomie” – deklarują eksperci. Nie wszędzie musi być drogo. Na bazarze ceny są znacznie niższe niż w sklepach Chociaż drożyznę widać niemal na każdym kroku, to można znaleźć miejsca, gdzie ceny są poniżej rynkowych. A warzywa i owoce można tam kupić znacznie taniej niż w sklepie czy na lokalnym bazarze. W niedzielny poranek dziennikarz Wprost.pl udał się na bazar Olimpia w Warszawie. Pomimo wczesnej pory tysiące osób wybrały się na zakupy, by nabyć produkty znacznie poniżej ceny rynkowej. Wszędzie dookoła długie kolejki oczekujących klientów. W jednej z wielu alejek handlowych kilkadziesiąt osób stoi w kolejce po jajka. Najtańsze jajka wiejskie kategorii S kosztują 65 gr/szt.; jajka kategorii M kosztują 70 gr/szt., zaś najdroższe są jajka kategorii L – 0,85 gr/szt. Klienci czekają w długich kolejkach po warzywa, owoce, a nawet jajka Starsze osoby chwalą sobie możliwość kupowania wedle życzenia. – Można kupić jedno lub kilka jajek. Nie tak jak w sklepie Sprzedawcy są tu bardzo wyrozumiali — mówi emerytka, która przyjeżdża tutaj co tydzień z Bemowa. Jest jedną z wielu stałych klientek tego bazaru. Najczęściej klienci kupują po kilka opakowań jajek, w każdym z nich jest po 10 lub 30 sztuk. Trzech młodych sprzedawców uwija się niczym na zawodach sportowych. Każdy z nich sprzedaje ponad 1 tys. jajek w ciągu niespełna godziny. Najdłużej schodzi się z wydawaniem reszty, gdyż na bazarze nie ma możliwości płacenia kartą. Tuż obok w innej kolejce stoją chętni po tańsze truskawki. Można je nabyć za połowę ceny oferowanej na zwykłym bazarze czy w sklepie. Wielu klientów targuje się, chcą kupić truskawki po cztery złote za kilogram przy zakupie dwóch łubianek. Tak tanich pomidorów nie ma w całej Warszawie. Klienci nie dowierzają cenom Najdłuższe kolejki są przy stoisku z owocami od zachodniej strony parku Moczydło. Można tam kupić pomarańcze, mandarynki czy cytryny po 2-3 zł za kilogram. Podobnie jest przy innych stoiskach. Marchew, bakłażany, winogrono czy borówki można kupić za połowę ceny. Z kolei ogórki długie można nabyć po 2 zł/kg, pomidory kosztują 3 zł/kg. Jeszcze taniej można kupić pomidory przy wyjściu z bazaru od strony ulicy Górczewskiej. Najtańsze zwykłe pomidory kosztują tam 2 zł/kg. Kolejkę do stoiska widać, ale jej końca już nie sposób zobaczyć. Zarówno rolnicy jak i sprzedawcy uwijają się niczym pracownicy przy taśmie, nikt jednak nie narzeka. Niektórzy klienci dziękują sprzedawcom za niskie ceny warzyw i owoców. Wszyscy dookoła są zadowoleni, życzą sobie miłego dnia, czy też końca tej drożyzny. „Tu nie ma żadnej drożyzny” – odpowiada jeden ze sprzedających. Sam oferuje kilka odmian czereśni, obok jego stoiska widać wiele pustych skrzyń. Najtańsze czereśnie są w cenie 5 zł/kg. Najważniejsza dla klientów jest niska cena Na bazarze Olimpia można kupić niemal wszystko. Rolnicy oferują świeże mleko w 1,5 litrowych butelkach, śmietanę w słoikach, zsiadłe mleko, białe sery, tarte buraczki, kiszoną kapustę, ogórki kiszone, ketchup z czosnkiem, miody i inne produkty domowej roboty. Większość towarów jest już zamówiona, kupują je stali klienci. Czasami zdarzają się niecodzienne sytuacje. Jedna z klientek przyniosła w podziękowaniu ciasto. – Tu jest wszystko smaczne, zdrowe i znacznie taniej niż w sklepie — mówiła. Za mniej więcej połowę ceny można tam kupić wędliny, ryby, grzyby, majonez, przyprawy, czekoladę czy kawę. Jedyna różnica jest taka, że towar na bazarze jest sprzedawany prosto z samochodu czy rozkładanych stolików. To jednak w żaden sposób nie przeszkadza kupującym. Dla nich jedynym wyznacznikiem jest niska cena. Bazar Olimpia ze względu na niskie ceny produktów stał się także ulubionym miejscem zakupów dla tysięcy osób z Ukrainy. Nasi wschodni sąsiedzi sami przyznają, że większość artykułów spożywczych jest tam znacznie tańsza niż w marketach. Czytaj też:

Zrób pyszny domowy twaróg. Potrzebne są tylko dwa składnikiCzytaj też:

Gwałtowny wzrost cen cukru. Eksperci tłumaczą powody