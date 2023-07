Biedronka rozdaje vouchery na napoje po złotówce. Trzeba zrobić jedną rzecz

Robicie zakupy w Biedronce? Jeśli tak, warto zapoznać się popularną akcją sieci. Już teraz podczas każdych zakupów opakowania po napojach można wymieniać na vouchery. Jak to działa? Zdradzamy szczegóły.

Vouchery w Biedronce. Oto nowa akcja

Nowe vouchery z Biedronki będzie można wykorzystywać podczas kolejnych zakupów. Każdy z nich pozwala na zabranie napoju w promocyjnej cenie 1 zł. Zasady są proste, 6 pustych plastikowych butelek = voucher. Niestety ich liczba jest ograniczona – każdy klient może otrzymać maksymalnie 5 sztuk. Oznacza to, że jedna osoba przyniesie do sklepu maksymalnie 30 butelek.

Akcja „Wymień butelki na voucher” zaczyna się 7 lipca i potrwa do 26 sierpnia. Butelki można oddawać w piątki w godzinach 11-19 soboty w godzinach 10-18 oraz w niedzielę 27 sierpnia w godz. 10-18. Jeśli vouchery wyczerpią się wcześniej, sieć może zrezygnować z akcji przed wspomnianym terminem. Istotne jest to, że udział we wszystkim udział biorą tylko wybrane sklepy, a ich listę można znaleźć na stronie Biedronki.

Oddawana butelka musi spełnić warunki

Każda butelka przyniesiona do sklepu musi być opakowaniem po wodzie, soku, alkoholu lub smoothies i być wykonana z tworzywa sztucznego. Nie ma znaczenia, jakiego producenta oraz jakiej pojemności jest butelka – dowolna marka. Warto pamiętać, że nie trzeba mieć ze sobą zakrętki ani etykiety, opakowanie może być nawet zgniecione.

Akcja nie dotyczy butelek szklanych i tych po olejach spożywczych. Nie będą też odbierane te po jogurtach czy mleku. Ponadto sklep nie przyjmie puszek aluminiowych ani opakowań po kosmetykach.

Śmieciarka Biedronki zbiera śmieci, jest już w drodze

Poza tym, że w okresie wakacyjnym Biedronka nagrodzi nas za oddawanie butelek, to jeszcze pozwoli korzystać z interaktywnej śmieciarki, która będzie przejeżdżała po wszystkich województwach i zbierała nasze zużyte przedmioty. Samochód był już w Zakopanem, a teraz pojawi się kolejno w Krakowie – 8 lipca, Lublinie – 15 lipca, Strykowie – 22 lipca, Nowym Dworze Mazowieckim – 29 lipca, Bydgoszczy –5 sierpnia, Pucku –12 sierpnia oraz Świnoujściu – 19 sierpnia. Jesteście gotowi na oczyszczanie planety?

