Teraz jeszcze więcej butelek wymienisz na pieniądze. Biedronka wprowadziła zmiany

W Biedronce obowiązuje nowy regulamin dotyczący przyjmowania szklanych butelek zwrotnych. System kaucyjny funkcjonuje w tym sklepie już od marca 2022 roku, jednak niedawno uległ lekkiej reformie. Okazuje się, że poszerzono zakres opakowań, które można oddawać. Od 1 marca zmieniono też kwotę, jaką otrzymamy za opakowanie – teraz wynosi ona 1 zł, a wcześniej było to 50 groszy.

Zmiany w systemie kaucyjnym Biedronki

Z systemu kaucyjnego wynika, że stawka za kontener butelek wynosi 8 zł, zaś za pojedynczą sztukę otrzymamy złotówkę. Teraz Biedronka przyjmuje opakowania po większej ilości piw. Klienci bez problemu mogą oddać te z logo Warka Classic, Namysłów Pils, Kasztelan niepasteryzowany, Harnaś, Żywiec Jasne Pełne, Lech Premium i Tyskie Gronie. To łącznie aż 7 różnych produktów, do których z automatu doliczana jest zwrotna kaucja.

Pieniądze dostaniemy też za cały kontener zielony Carlsberg, Okocim i Lech, czarny z Grupy Żywiec lub Specjal oraz czerwony Warka, EB, Żywiec i Tyskie. Wszystkie informacje dotyczące kwot, jakie otrzymamy za daną butelkę, dostępne są na etykiecie produktu oraz przy kasie sklepu. O takie informacje możemy też zapytać pracownika obsługi. Za każdym razem trzeba, gdy chcemy oddać opakowania, warto mieć przy sobie paragon potwierdzający wcześniejszy zakup.

Za butelki dostaniesz nie tylko pieniądze

Biedronka zwraca uwagę, że zgodnie z regulaminem na zwrot butelek mamy aż 12 miesięcy od dnia ich zakupu. Klienci w zamian za dostarczenie zużytych opakowań mogą dostać pieniądze, ale mają też alternatywę. Ciekawą opcją jest możliwość otrzymania vouchera. Druga opcja sprawdzi się wtedy, kiedy nie posiadamy przy sobie paragonu. Wspomniany voucher można wykorzystać na kolejnych zakupach.

System kaucyjny to spora zmiana i nadzieja dla środowiska

Choć systemy kaucyjne ponownie stały się popularne w Polsce dopiero rok temu, to już dziś zauważa się, że sporo klientów chętnie z nich korzysta. Nie należy zapominać, że wprowadzone zmiany to ważny ruch w kierunku oszczędzania na cennym surowcu. W naszym kraju rocznie sprzedaje się około 3,4 mld piw w butelkach zwrotnych, a ta może być użyta do 25 razy. Czas życia każdej to nawet 5 lat, co daje sporo możliwości ponownego korzystania.

Czytaj też:

Biedronka konkuruje z Thermomixem. Zaskoczyła robotem w wyjątkowej cenieCzytaj też:

Biedronka wchodzi do nowego kraju. Szef sieci wyjaśnia nieoczywisty, na pierwszy rzut oka, wybór