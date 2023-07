Bez drugiej łazienki i piętra. Tak Polacy oszczędzają na budowie

Trendem, jaki obecnie widać w przypadku wyboru projektów domów przez przyszłych inwestorów jest rezygnowanie z wielu elementów. Wszystko po to, aby zmieścić się w założonym budżecie. Dzieje się tak pomimo tego, że ceny materiałów budowlanych w wielu regionach kraju osiągnęły stabilny poziom i nie rosną tak drastycznie jak jeszcze w 2021 roku. Jednakże stale rosnąca inflacja i niepewność związana z kredytami hipotecznymi skutecznie studzi zapał budujących.

Bez drugiej łazienki i spiżarni

– Kompromis, na jaki idą przyszli inwestorzy, zaczyna się już na etapie wyboru wielkości domu – mówi Wojciech Rynkowski, ekspert z Extradom.pl. – Polacy już ponad rok wybierają mniejszy metraż, który najczęściej znajduje się w przedziale 90-100 m2. Dodajmy, że przed pandemią pożądana powierzchnia użytkowa wynosiła 120-140 m2.

To właśnie dlatego najchętniej wybieranymi obecnie projektami są domy parterowe, które pozbawione dodatkowe piętra nie wymagają inwestycji finansowej np. w klatkę schodową. Innym powodem jest oszczędność ich eksploatacji. Taki dom wymaga mniejszej ilości materiałów budowlanych i prac budowlanych, co zazwyczaj przekłada się na niższy koszt inwestycji. Ponadto, domy parterowe mają mniejszą powierzchnię użytkową, co oznacza mniejsze koszty utrzymania i ogrzewania.

Kolejnym elementem, który zauważają eksperci z Extradom.pl, jest rezygnacja z dodatkowych pomieszczeń np. drugiej łazienki, której wyposażenie i przygotowanie do użytku to koszt kilkunastu tysięcy złotych. Koszty pomniejsza się także przez rezygnację z dodatkowego gabinetu, garderoby czy spiżarni, a czasami nawet zmniejsza się powierzchnię użytkową podstawowych pomieszczeń.

– Aby jeszcze bardziej zredukować koszty budowy i móc nad nimi zapanować, inwestorzy decydują się na rezygnację z niektórych zaawansowanych technologii, takich jak np. system inteligentnego domu, rekuperacja czy fotowoltaika. Te elementy, mimo że mogą przyczynić się do poprawy komfortu użytkowania domu i zmniejszenia kosztów utrzymania, początkowo znacząco zwiększają koszty – dodaje ekspert z Extradom.pl.

