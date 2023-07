Powstanie rejestr cen sprzedaży mieszkań. Minister przekonuje, że doprowadzi do obniżki

Kilka miesięcy temu minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zapowiedział utworzenie centralnego rejestru cen mieszkań, w którym znajdą się ceny transakcyjne, a więc te, które kupujący faktycznie zapłacił za nabycie nieruchomości. Minister wyjaśnił, że będzie to sposób na obniżenie cen o kilka procent, bo dziś kupujący nie do końca wiedzą, ile tak naprawdę kosztują nieruchomości o określonych parametrach w konkretnych lokalizacjach. Brak wiedzy skutkuje tym, że akceptują niekorzystne oferty.

Powstanie Portal Cen Mieszkań. Minister Buda zapowiedział go wiosną

To się może zmienić, bo Rada Ministrów przyjęła w poniedziałek przepisy zakładające wprowadzenie ogólnodostępnego i bezpłatnego Portalu Cen Mieszkań. Znajdą się w nim statystyki dotyczące cen transakcyjnych mieszkań i domów jednorodzinnych w różnych regionach kraju. Portal będzie prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

– Dane z portalu będą bardziej wiarygodne niż dane prezentowane np. przez komercyjne portale z ogłoszeniami o nieruchomościach do sprzedaży, które najczęściej dotyczą cen ofertowych, a nie transakcyjnych – przekonuje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Portal Cen Mieszkań. Jak będzie działał?

Osoby zainteresowane kupnem mieszkania lub domu będą mogły sprawdzić, w oparciu o wybrane przez siebie parametry transakcji i nieruchomości (np. rodzaj nieruchomości, powierzchnię użytkową, liczbę pokoi, kondygnację), jak w danym okresie kształtowały się realne średnie ceny transakcyjne takich nieruchomości np. w danym województwie, powiecie, miejscowości czy nawet dzielnicy.

Portal Cen Mieszkań będzie prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który realizuje także inne działania służące zwiększeniu ochrony nabywców nieruchomości mieszkaniowych.

Dane do portalu będą częściowo pobierane z prowadzonej już obecnie przez UFG Ewidencji Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Uzupełnią je informacje przekazywane bezpośrednio przez podmioty profesjonalnie działające na rynku mieszkaniowym, w tym deweloperów.

Ceny nieruchomości. Informacje będą pochodziły od Krajowej Administracji Skarbowej

Dane z rynku wtórnego będą natomiast pozyskiwane od Krajowej Administracji Skarbowej, która gromadzi dane pochodzące z aktów notarialnych dokumentujących transakcje sprzedaży/zakupu nieruchomości mieszkaniowych.

– Portal Cen Mieszkań to kolejny element naszych działań uzdrawiających rynek mieszkaniowy. Chcemy skończyć z brakiem transparentności na rynku nieruchomości. Każda osoba zainteresowana kupnem mieszania lub domu będzie miała dostęp do danych statystycznych o cenach transakcyjnych na rynku mieszkaniowym. Mówimy zarówno o rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Dostęp do wiarygodnej i aktualnej informacji z rynku to większa przejrzystość cen, ułatwienie w podejmowaniu decyzji zakupowych oraz ochrona przed działaniami spekulacyjnymi – mówi minister Buda.

