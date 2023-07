ZUS pozwala dziedziczyć pieniądze po bliskich. Wiadomo, ile pieniędzy czeka na kontach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozwala dziedziczyć środki pieniężne z subkonta. Wcześniej trzeba jednak spełnić odpowiednie wymagania i złożyć wniosek. Okazuje się, że warto sprawdzić, czy mamy coś do odebrania. Obecnie na Polaków czeka średnio po 29 tys. złotych – tak wynika z zebranych danych z końca 2022 roku.

Na subkontach czekają pieniądze. Warto sprawdzić, czy możemy je odebrać

Pieniądze po zmarłych członkach rodziny można odziedziczyć jeśli ci posiadali Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE), który znalazły się w ZUS po reformie z 2014 roku i posiadali na nich jakieś sumy. Dziś wiele subkont czeka na swoich odbiorców, a na nich można znaleźć po prawie 30 tys. złotych. Największe kwoty na subkontach mają osoby urodzone w latach 1958 – 1965. W ZUS zgromadzili oni średnio po 60 tys. zł.

Choć z roku na rok chętnych na składanie wniosków jest coraz więcej, to jednak nie wszyscy wiedzą, że obecne zasady pozwalają na dziedziczenie. Przez to pieniądze znajdujące się w OFE pozostają nieruszone. Jeśli chcemy je odebrać, musimy złożyć wniosek po jego śmierci – można to zrobić w konkretnej sytuacji.

Tak złożysz wniosek o dziedziczenie pieniędzy z OFE

Pieniądze z subkonta można odziedziczyć jedynie wtedy, kiedy nasz bliski zmarł. Wniosek składa się tylko, gdy dana osoba pobierała emeryturę nie dłużej niż 3 lata, w przeciwnym wypadku szansa na dziedziczenie przepada.

Pomimo że warunek jest dość konkretny i surowy, to okazuje się, że tylko w 2022 roku ZUS rozpatrzył 97 tys. wniosków spadkobierców i wypłacić 796,5 mln złotych. Kwota ta z roku na rok jest coraz wyższa, co oznacza, że coraz więcej Polaków dowiaduje się o możliwości dziedziczenia.

Warto pamiętać, że nawet jeśli okaże się, że mamy szansę na dziedziczenie z subkonta, to w wyjątkowych sytuacjach środki mogą ulec podziałowi. Będzie tak w momencie rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustanie wspólności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa, umownym wyłączeniu lub ograniczeniu wspólności ustawowej, lub śmierć osoby, do której jest przypisane subkonto.

Czytaj też:

Czy ZUS może zbankrutować? Na pytanie opowiada przewodniczący rady nadzorczejCzytaj też:

ZUS oddaje pieniądze. Należało złożyć wniosek – co w jego braku?