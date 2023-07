Turyści oblegają Biedronki na wakacjach. Na zakupach rządzi jeden produkt

Robicie zakupy w Biedronce nawet na wakacjach? Jeśli tak, to nic dziwnego, w końcu taki wybór podejmuje spora grupa turystów. Dyskonty spodziewają się sporego zainteresowania swoimi placówkami, dlatego już od lat decydują się na stawianie specjalnych marketów sezonowych.

Okazuje się, że turyści przychodzą do Biedronki po konkretne produkty, a część z nich wybierana jest wyjątkowo często. Serwis wiadomościhandlowe.pl podał, co się na niej znalazło. Można poczuć zaskoczenie.

To najczęściej kupujemy w Biedronce na wakacjach

Nikogo pewnie nie zdziwi, że turyści odwiedzający Biedronki uwielbiają sięgać po orzeźwiające piwo, owocowe soki i czerwone oranżady.

Do koszyków często są wkładane też podstawowe artykuły na kanapki i grille, czyli szynki i sery i mięsa – królują kabanosy, kiełbasa śląska, karkówka i ser halloumi.

Są dwa produkty, które wybieramy najczęściej. Okazuje się, że na liście zakupów dominują cukierki karmelowa i słodkie przekąski różnego typu. Popularnością cieszą się batoniki, wafelki i ciasteczka.

Co istotne zakupy tego typu często można robić nawet całą dobę. Biedronki w turystycznych miejscowościach otwarte są dłużej – przynajmniej do godzin nocnych. Pracownicy przebywający na miejscu zachęcani są do pracy dość atrakcyjnymi stawkami – nowozatrudnionym oferowana jest stawka godzinowa od 23,50 zł brutto do 27 zł brutto. W niektórych lokalizacjach zapewniane jest również zakwaterowanie.

Liczba klientów w wakacyjnych Biedronkach rekordowo duża

Serwis wiadomościhandlowe.pl zwrócił uwagę, że wyniki sklepów Biedronka, są w tym roku wyjątkowo dobre. Sytuacja wygląda świetnie zarówno nad morzem jak i w górach. Przykładowo w Szklarskiej Porębie liczba klientów podskoczyła o ponad 23 proc. względem okresu przed wakacjami.

W nadmorskim Darłowie liczba klientów wzrosła o około 80 proc. zaś w Łebie o 64 proc. Nieco gorzej wypada Mielno – tam względem czasu przed wakacjami liczba wzrosła o 62 proc. Jak widać, wyniki są bardzo dobre, a przed nami jeszcze co najmniej miesiąc odwiedzin w popularnych kurortach.

Czytaj też:

Konserwa rybna wycofana z Biedronki. Wszystko zostanie zutylizowaneCzytaj też:

Biedronka i Lidl szaleją z promocjami. Te produkty rozdają za darmo