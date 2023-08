Hity dla grzybiarzy w Lidlu. Sprzedaż rusza już 31 sierpnia

W czwartek 31 sierpnia do Lidla trafią produkty dla grzybiarzy. Z katalogu promocyjnego wynika, że zobaczymy tam różnego rodzaju kosze do zbiorów, nożyki do grzybów, a także suszarkę do żywności. Co ciekawe mowa o sprawdzonych artykułach dostępnych również na specjalistycznej stronie wikpol.pl. Fani takich gadżetów powinni być zachwyceni.

Oferta dla fanów grzybobrania. W Lidlu będzie taniej

Jeden z głównych produktów dotyczących grzybów, czyli specjalna suszarka Silver Crest o mocy 250 W dostępna będzie taniej aż o 30 zł. Po aktywowaniu kuponu w aplikacji zapłacimy za nią 119 zł, zamiast 149 zł. Produkt objęty jest 3-letnia gwarancją, a ponadto posiada odpowiednie certyfikaty TÜV.

Urządzenie posiada pięć pojemników z możliwością układania jeden na drugim lub pojedynczo, zabezpieczenie przed przegrzaniem, czyli wbudowany termostat oraz przydaje się nie tylko do suszenia grzybów, ale również owoców, warzyw, mięsa czy ryb. Klienci będą mogli znaleźć urządzenie zarówno w sklepach stacjonarnych jak i online.

Ceny tych produktów zaczynają się od 24,99 zł

Miłośnicy grzybobrania najmniej zapłacą na specjalne nożyki od Rocktrial. Kosztują tylko 24,99 zł, a posiadają profesjonalną blokadę bezpieczeństwa, lakierowaną rękojeść z drewna i dostępne będą w dwóch wzorach. Każdy z noży do grzybów ma zakrzywione ostrze oraz szczotkę z włosiem dzika. Długość każdego ostrza wynosi ok. 7 cm, zaś sam gadżet ma około 20 cm.

Każdy miłośnik grzybobrania musi mieć również swój koszyk. Za te zapłacimy w Lidlu 74,90 zł. Mowa o tych specjalnych na grzyby marki Wikpol. Dostępne są w różnych wzorach i rozmiarach od 38 × 23 cm do 42 × 33 cm. Jak zapewnia Lidl, każdy z nich wykonany jest z najwyższej jakości polskiej wikliny.

