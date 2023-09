Mieszkanie socjalne. Ile kosztuje i kto może je otrzymać?

Lokal socjalny nie jest tym samym co mieszkanie komunalne lub zakładowe. Jest to lokum, które charakteryzuje się dużo niższymi opłatami, ale również niższym standardem. Nie oznacza to jednak, że są one zaniedbane i zniszczone. Mieszkań socjalnych w całej Polsce jest obecnie około 100 000 i pojawiają się regularnie plany o zwiększeniu tej liczby.

Jakie warunki panują w mieszkaniu socjalnym?

Przeważnie powierzchnia lokali socjalnych wynosi około 32 m kw. W środku zapewnione jest podstawowe wyposażenie oraz wszystkie podstawowe media — prąd, woda i ogrzewanie. Zdarzyć się jednak może, że mieszkanie znajduje się starym bloku lub kamienicy, gdzie kuchnia lub łazienka są współdzielone z innymi lokatorami.

Słabe warunki mieszkaniowe wiążą się z niską opłatą. Czynsz za tego typu nieruchomość wynosi kilka złotych za każdy metr kwadratowy. Oznacza to, że za lokal o powierzchni 32 metrów możemy zapłacić nawet mniej niż 100 zł miesięcznie. Do tego należy doliczyć rachunki za media.

Umowa na mieszkanie socjalne obowiązuje na okres od roku do pięciu lat. W sytuacji, w której poprawiły się warunki życia najemcy, zobowiązany jest on do opuszczenia lokalu. Jeśli jednak sytuacja nie ulegnie zmianie, pod koniec obowiązującej umowy można wnioskować o jej przedłużenie.

Mieszkanie socjalne: komu przysługuje?

Lokal socjalny zwykle przyznawany jest rodzinom lub osobom samotnym, które straciły swoje mieszkania z powodu zadłużenia. Nie oznacza to jednak, że każdy może je otrzymać „od ręki”. Istnieje kolejność przyznawania umów o tego typu nieruchomości.

Urząd miasta lub gminy przydziela mieszkania socjalne w pierwszej kolejności:



małoletnim;

niepełnosprawnym;

kobietom w ciąży;

bezrobotnym;

osobom mieszkającym w nieruchomościach przeznaczonych do rozbiórki;

mieszkańcom spełniającym inne kryteria narzucone przez urząd.

Jak uzyskać umowę na mieszkanie socjalne?

Osoba chcąca wynająć lokal socjalny musi spełniać odgórne wymagania dotyczące dochodów. Wyznaczane są one indywidualnie przez każdą gminę. Przeważnie jest to stosunek procentowy do wysokości najniższej emerytury. W tego typu nieruchomości nie może mieszkać także osoba mająca umowę na mieszkanie oraz nie posiada zameldowania w gminie lub mieście.

Aby zawrzeć umowę na mieszkanie socjalne, należy wypełnić wniosek i dostarczyć go do urzędu miasta lub gminy. Wzór można pobrać na stronie internetowej urzędu lub odebrać fizyczną wersję w placówce. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wszystkie zawarte informacje, takie jak:



deklaracja o wysokości dochodów;

oświadczenie o stanie majątkowym wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Średni czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi 3 lata. Jednak stopniowo czas ten zaczyna się skracać. Spowodowane jest to licznymi dofinansowaniami, pozwalającymi na budowanie kolejnych mieszkań socjalnych.

Możliwość utraty lokalu socjalnego

Oprócz poprawienia się jakości życia u danej osoby istnieje kilka innych powodów, przy których może dojść do odebrania lokalu socjalnego. Wśród nich wymienić należy:



zaleganie z płaceniem czynszu przez okres minimum trzech miesięcy;

odzyskanie budynku przez osobę prywatną;

nabycie prawa do innego lokalu;

korzystanie z lokalu w sposób uniemożliwiający wynajęcie go kolejnym chętnym;

wynajęcie lokalu osobie trzeciej;

użytkowanie lokalu niezgodnie z jego przeznaczeniem;

nieobecność w lokalu przez okres co najmniej roku.

