KFC wraca z kultową promocją. Od 3 października kubełek znów będzie tańszy

KFC czuje na plecach oddech swojego nowego konkurenta Popeyes, który od niedawna istnieje już m.in. w Warszawie czy Wrocławiu. To m.in. dlatego zamierza kusić klientów nie tylko swym oryginalnym smakiem, ale też atrakcyjnymi promocjami. Jedną z nich jest znana wtorkowa akcja.

Promocja na kubełek KFC. W każdy wtorek

Znana akcja promocyjna powraca 3 października i potrwa aż do 14 listopada. W jesiennym menu pojawi się kubełek, w skład którego wchodzą: 8Hot Wingsów, 4 Stripsy i 2 nóżki kurczaka. Za to wszystko zapłacimy tylko 24,99 zł. Czy Wtorkowy Kubełek pozwala zaoszczędzić? Oczywiście, że tak – w każdy pozostały dzień za podobny zestaw wydamy około 40 zł.

Skorzystanie z promocyjnego kubełka to idealna okazja do świętowania w gronie znajomych czy alternatywa dla tradycyjnego obiadu. Do zestawu można dodatkowo zamówić m.in. frytki. Warto wspomnieć, że w KFC cały czas obowiązują specjalne kupony, a dzięki nim wiele dodatków jak kukurydza czy sałatka, również może być tańsza. Warto dodać, że czas promocji pokrywa się z powrotem studentów na uczelnie, a to oznacza, że niebawem w restauracjach zacznie być wyjątkowo tłoczno.

Słynny kubełek KFC ma już 66 lat

Kubełek KFC jest flagowym produktem amerykańskiej restauracji. Zaczynało się niewinnie, a dziś w menu znajdziemy wiele jego rodzajów i wielkości opakowań. Z zestawów mięsnych mogą skorzystać całe rodziny i grupy przyjaciół. Obecnie w największych znajduje się 30 Hot Wingsów z czterema porcjami frytek – cena około 70 zł czy też 10 skrzydełek Hot Wings, kawałki Kentucky, Bitesy i frytki – w cenie około 65 zł. Najdroższe zestawy kosztują aż 99,99 zł, a najtańsze około 39,99 zł.

Jak wynika z wielu badań aż 54,8 proc. Polaków przychodzi do KFC właśnie po kubełek kurczaków. Wszystko to m.in. za sprawą charakterystycznych pikantnych przypraw i oryginalnego smaku, który trudno uzyskać w domu. Odkąd unikatowa panierka założyciela KFC, Colonela Sandersa stała się sławna na świecie, jego 11 ziół ukrytych w przepisie wciąż owiane jest tajemnicą.

Czytaj też:

Ruszyła nowa akcja w KFC. Można zdobyć grę za darmoCzytaj też:

Właściciel KFC sprzedaje rosyjski biznes