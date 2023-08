Popeyes otworzy się w Warszawie. Znamy datę

Pierwszy warszawski lokal amerykańskiej sieci fast food, która niedawno weszła do Polski, otworzy się już we wrześniu. Będzie to trzecia restauracja pod szyldem Popeyes, działająca w Polsce.

Otwarcie warszawskiego Popeyes zaplanowano na 21 września. Lokal będzie działał w centrum handlowym Złote Tarasy. „Warszawska scena kulinarna jest jedną z najbogatszych i najciekawszych w Polsce. Tak urozmaiconej oferty nie ma żadne inne miasto w kraju” – komentuje Jakub Aleksandrowicz, dyrektor marketingu Popeyes w rozmowie z portalem dlahandlu.pl. Popeyes w Polsce 7 lipca amerykańska sieć Popeyes otworzyła swój pierwszy lokal w Polsce. Padło na Wrocław, restauracja działa w Pasażu Grunwaldzkim. Na kolejną lokalizację wybrano Szczecin. Lokal zostanie otwarty 28 lipca w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaxy. Docelowo sieć planuje rozwój również w Czechach – w Pradze, Brnie i niedalekich okolicach stolicy. Jeżeli zainteresowanie kurczakami z Luizjany będzie rosło, sieć na pewno nie zaprzestanie na trzech lokalach w Polsce, tylko będzie rozszerzać działalność o inne miasta. Plany dotyczą takich miejsc jak: Łódź, Kraków, Poznań, Trójmiasto oraz aglomeracja śląska. Ceny w Popeyes Do niedawna o Popeyes wiedzieliśmy jedynie tyle, że specjalizuje się w chrupiących pikantnych kurczakach oraz frytkach. Z opisu restauracji można było wywnioskować, że będzie konkurował głównie z KFC. W ofercie Popeyes znajdziemy kanapki, wrapy, napoje, shake'i, onion ringsy, frytki i wiele innych. Wśród kanapek znajdziemy Chicken Sandwich w wersji łagodnej i ostrej – solo kosztuje 18,95 zł, zaś w zestawie 26,95 zł, nico droższą opcją jest Coleslaw Chicken Sandwitch – 22,95 zł bez zestawu lub Chicken Sandwich Deluxe – za 24,95 zł. Za wersję w zestawie za każdym razem trzeba dopłacić 8 zł. Klienci mogą skorzystać również klasycznego Chicken Wrapa za 18,95 zł lub filet nuggets, których cena zaczyna się od 15,95 zł. Inną opcją są Chicken Tenders za 16,95 zł, Sinature Chicken – 16,95 zł, Luisiana Wings za 14,95 zł czy Classic Wings – od 16,45 zł. Ponadto nie zapomniano o zestawach dla dzieci – Nola Box – 29,95 zł, Variety Box – 69,95 zł oraz Poppy kids Meal za 15,95 zł. Każdy z nich składa się z innych ilości i rodzajów kurczaków. Czytaj też:

