Ruszyła nowa akcja w KFC. Można zdobyć grę za darmo

KFC to jedna z najpopularniejszych restauracji fast food na polskim rynku. Sieć często zaskakuje swoich klientów atrakcyjnymi ofertami – ostatnio ponownie wprowadziła m.in. wtorkowy kubełek w atrakcyjnej cenie. Poza tym na rynku dość głośno było też o tym, że KFC chce wprowadzić do obrotu własną konsolę. Tym razem w placówkach sieci pojawiły się specjalne gry karciane. By je zdobyć, wystarczy pamiętać o jednym.

KFC rozdaje grę karcianą. Ta nowość to hit

28 marca sieć KFC ruszyła z nową akcją promocyjną. Klienci podczas wizyty w restauracji mogą odbierać grę Kentucky DUO. Te kolorowe karty z obrazkami nawiązującymi do kultowej restauracji świetnie mają się sprawdzać podczas spotkań ze znajomymi. Jako że zbliżają się święta, a tuż za nimi majówka, warto zaopatrzyć się w nową przenośną grę, która umili czas w towarzystwie.

Nową grę Kentucky DUO można otrzymać zupełnie za darmo podczas składania zamówienia. Oferta jest limitowana, a to oznacza, że nigdy więcej nie otrzymamy tego samego produktu. Wszystko zostało stworzone z myślą o fanach kultowego fast foodu. Zdradzamy, co dokładnie trzeba kupić, by do zestawu dołączono nam karty.

Tak zdobędziesz grę Kentucky DUO w KFC

Gra Kentucky DUO z KFC trafi do tych, którzy kupią co najmniej dwa kubełki – te przeznaczone dla dwóch osób. Co ważne pod uwagę brane są zarówno zamówienia stacjonarne jak i online w dostawie. Smutnym faktem jest, że ilość gier jest ograniczona, zatem jeśli zbyt długo będziemy zwlekać, może się okazać, że wszystkie karty... zostaną rozdane.

Kentucky DUO to gra towarzyska, w której każdy z uczestników rozgrywki dostaje jedną kartę startową – w tym samym czasie wszystkie pozostałe leżą w stosie. Zadaniem graczy jest znalezienie i wskazanie takiego samego symbolu ze stosu na swoich kartach. Gracz, który znajdzie parę, zabiera kartę. Zwycięzcą Kentucky DUO zostaje ta osoba, która uzbiera najwięcej kart.

To nie wszystko. Szykuje się turniej Kentucky DUO KFC

KFC zapowiedziało, że na profilach firmowych mediów taki jak: TikTok, Instagram i YouTube odbędzie się turniej Kentucky DUO. Zapowiedziany jest na początek kwietnia. Udział wezmą w nim influencerzy, tocząc bójkę o tytuł prawdziwego mistrza. Kibicować będziemy mogli m.in. Kamil Bliskiej i Bartkowi Kubickiemu. Zamierzacie dołączyć do gry?

