Kontrowersyjny zamek w Stobnicy zaprasza na spacer. Do zobaczenia na razie tylko mury

Zamek w Stobnicy otwiera się na pierwszych turystów. Co prawda na razie nie ma jeszcze możliwości zajrzenia do środka, ale chętni mogą go już oglądać z bliska. Wszystko przez najnowszą ofertę właściciela obiektu.

Zamek w Stobnicy – ścieżka edukacyjna

Jak dowiadujemy się ze strony internetowej kontrowersyjnego projektu, którego budowa od dłuższego czasu porusza opinię publiczną, na turystów czekają pierwsze atrakcje.

Właściciel obiektu do tej pory bardzo mocno strzegł wszystkich szczegółów, a także nie pozwalał zbliżać się w okolice budowy. Najnowsza oferta, czyli możliwość odbycia spaceru edukacyjnego po znajdującym się w okolicach zamku lesie, to obecnie najlepsza okazja, aby przyjrzeć się kontrowersyjnej inwestycji.

Osoby, które zdecydują się na zakup biletów, będą miały okazję wejść na odgrodzony dla postronnych teren wokół zamku. Organizator zaplanował w okalającym jezioro lesie. Rozstawiono tam 12 punktów edukacyjnych i widokowych. Poza przyrodą turyści będą mogli oczywiście oglądać także imponujący zamek zbudowany na sztucznej wyspie.

“W trakcie spaceru po Leśnej Ścieżce Edukacyjnej przy Zamku w Stobnicy czekają na Państwa nie tylko zapierające dech w piersiach widoki i nastrojowa sceneria naturalnego pejzażu, ale także wiele ciekawostek przyrodniczych, ornitologicznych i architektonicznych” – czytamy na stronie internetowej.

Spacer wokół zamku w Stobnicy. Znamy cenę

Oferta, która pojawiła się na stronie internetowej, dedykowanej inwestycji zakłada indywidualne spacery wytyczoną trasą. Organizator nie zapewnia przewodnika, ale jak czytamy, zadbano o materiały edukacyjne, dzięki którym zwiedzający poznają wiele ciekawostek na temat zamku i jego okolic.

Ile to kosztuje? Na stronie internetowej włączono możliwość zakupu biletów. Ceny wahają się w zależności od dnia tygodnia. Najtańsze są wejściówki ulgowe w dni powszednie. Można je kupić już od 30 złotych. Taka cena obowiązuje w październiku od wtorku do piątku włącznie. W weekendy ceny rosną nawet o 8 zł. Średnie ceny w sobotę i niedzielę to 37-38 zł, ale mowa o biletach ulgowych. Wejściówki dla osób bez zniżek, są droższe o 10 złotych. Za wejście w najdroższy dzień dorosły turysta zapłaci więc blisko 50 zł.

