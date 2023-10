Pieluszki w Lidlu za 1 zł. Bez haczyków, wystarczy kupon i można odebrać dwa produkty

Taki pakiet od Lidla może być naprawdę pomocny. Sieć rozdaje aż dwa produkty za 1 zł w tym pieluszki oraz chusteczki nawilżające dla niemowląt. Oferta skierowana jest wyłącznie dla rodziców, bowiem podczas aktywowania kuponu trzeba uzupełnić podstawowe dane. Zdradzamy, jak to działa.

Pieluszki w Lidlu za 1 zł. Dwa produkty w pakiecie

Lidl podkreśla, że narodziny dziecka to wyjątkowa chwila i radość. Aby umilić i ułatwić ten czas postanowił zorganizować pakiet powitalny dla rodzin. Wszystko dostępne jest w aplikacji sklepu Lidl Plus. Wystarczy się zarejestrować, by zacząć przygodę. Jak wiadomo, ceny podstawowych artykułów pielęgnacyjnych czy żywieniowych dla dzieci są dziś bardzo wysokie, z tego powodu każda oferta jak ta może być na wagę złota.

Kupon odbierzemy w bardzo łatwy sposób, wystarczy przejść do aplikacji i się zalogować. Tam w sekcji Moje Konto Lidl i w zakładce O Mnie należy podać liczbę dzieci i uzupełnić rok urodzenia – podanie danych jest niezbędne do zweryfikowania, czy należy nam się pakiet. Następnie klient otrzymuje wirtualne kupony, który może zrealizować w każdym sklepie Lidl. Należy podejść do kasy i zapłacić jedynie złotówkę. W tej cenie otrzymamy pieluszki Lupilu Premium 2 mini – opakowanie 44 sztuk oraz opakowanie chusteczek Ultra Sensitive.

Pakiet za 1 zł to duża oszczędność. Tyle kosztują pieluszki z Lidla

Lidl proponuje klientom zestaw produktów o łącznej wartości około 30 zł. Za same pieluszki Lupilu trzeba wydać normalnie minimum 21,49 zł. Produkt posiada system przewiewnych kanalików, dzięki czemu skóra dziecka oddycha i nie jest narażona na podrażnienia, materiał ochrania też okolice pępka oraz zapewnia chłonność do 12 godzin.

Do kiedy trwa akcja Lidla? Sieć podkreśla, że wszystkie szczegóły dotyczące pakietu można znaleźć w regulaminie sieci na stronie internetowej. Z kuponów skorzystamy od 2 do 31 października 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Do końca promocji został niecały miesiąc. Warto też zauważyć, że w dyskoncie regularnie pojawiają się inne promocje dotyczące podobnych artykułów dla dzieci. Aktualnie Lidl sprzedaje wszystkie pieluszki Lupilu o 40 proc. taniej oraz o co najmniej połowę przecenił mleko Nestle Nan, kaszki Bobovita czy dania i musy Hipp.

