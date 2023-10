Nowość w sklepach Lidl. Sieć testuje automaty do napełniania butelek płynami

Lidl to jeden z najbardziej znanych dyskontów w Polsce, w którym co tydzień znajdziemy nowe promocje. Tym razem skorzystać można m.in. z wielu gratisowych produktów. Sieć idzie z duchem czasu i otwarta jest na nowe oraz ekologiczne pomysły. Z tego powodu wprowadzono w placówkach specjalne automaty.

Lidl wprowadza automaty do napełniania butelek

O specjalnych automatach do napełniania butelek detergentami takimi jak mydło, szampony do włosów czy żele pod prysznic, głośno jest już od kilku lat. Klienci w wielu krajach wykorzystują tego typu maszyny, by zaoszczędzić oraz nie tworzyć zbędnych śmieci. Jak wiadomo, wspomniane produkty często sprzedawane są w sztucznych, plastikowych się pojemnikach, które łatwo można wymienić na takie wielokrotnego użytku.

Lidl wprowadził nowe ekologiczne rozwiązanie, by przyczynić się dla dobra środowiska i sprostać oczekiwaniom świadomych klientów. Ci, zamiast kupować nową butelkę detergentu, mogą teraz po prostu napełnić starą. Na ten moment testy maszyn tzw. refilomatów odbywają się tylko w dziesięciu sklepach w Holandii. System może być jednak rozszerzony o kolejne lokalizacje i kraje.

Refilomaty w Lidlu. To można nalać do butelki

W tym momencie butelki w Lidlu można napełniać m.in. płynami do zmiękczania tkanin czy trzema rodzajami środków służących do mycia i sprzątania np. mydłem. Ta opcja pozwala nie tylko wykonać dobry ruch dla przyrody, ale też dla portfela. Na specjalnym ekranie urządzenia klienci mogą zobaczyć, ile plastiku oszczędzają, wykorzystując dany pojemnik wielokrotnego użytku. Ponadto otrzymują dodatkowy rabat przy każdym uzupełnieniu.

Podobne refilomaty dostępne były już m.in. w Lidlach w Wielkiej Brytanii. To była opcja pilotażowa, która trwała co najmniej sześć miesięcy. Wtedy butelki zawierały inteligentne chipy, dzięki czemu automat dozował odpowiednią ilość detergentu i drukował etykietę.

Czy korzystaliście kiedyś z takich rozwiązań? Obecnie w Polsce dostęp do podobnych pojemników mamy w wybranych sklepach Carrefour i Auchan. Za wdrażanie tego typu maszyn odpowiada Firma Swapp działająca w ramach projektu prowadzonego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

