Zagraniczne warzywa i owoce dominują na bazarach. Kosztują krocie

Osiedlowy bazarek na warszawskim Mokotowie. Wielu klientów chodzi od jednego stoiska do drugiego, dopytując o ceny wybranych produktów. Następnie wracają, by kupić tam, gdzie jest najtaniej. Kupujący nie kryją zaskoczenia wysokimi cenami warzyw i owoców. Część z nich wspomina, że jeszcze latem większość tych produktów można było kupić dwa, a nawet trzy razy taniej. Sprzedawcy nie chcąc urazić klientów, najczęściej tylko wzruszają ramionami.

Warzywa i owoce. Ceny zmieniają się z miesiąca na miesiąc

„Wszystko drożeje z miesiąca na miesiąc, to i u nas ceny muszą być inne. Na giełdzie, gdzie zaopatruję się w towar, też jest coraz drożej” — mówi pan Kazimierz, właściciel stoiska z warzywami i owocami. „Kilka razy dziennie muszę tłumaczyć się z tej drożyzny” – dodaje. Klienci najczęściej kupują najtańsze produkty, takie jak ziemniaki, jabłka czy gruszki.

Jeśli chodzi o ziemniaki, to Irga mała kosztuje 2 zł/kg, za Irgę dużą trzeba zapłacić 4 zł/kg. Jabłka można nabyć w cenie 5 zł/kg bez względu na odmianę. Jeśli zaś chodzi o gruszki, to klienci najczęściej decydują się na Klapsy i bardzo soczystą Konferencję. Gruszki można nabyć już od 6 do 7 zł/kg. Nabywców znajdują również inne tańsze produkty, takie jak: buraczki, cebula, natka, czy włoszczyzna.

Droższe produkty kupujemy na sztuki. „Tak jest znacznie taniej”

Klienci dopytują też o pomidory czy ogórki, ale coraz więcej osób kupuje te warzywa na sztuki. – Tak jest znacznie taniej — mówią konsumenci. Najlepszych tego przykładem są ceny pomidorów malinowych. W lipcu i sierpniu klienci płacili za te ulubione warzywa 6-8 zł/kg, teraz pomidory malinowe kosztują 14-16 zł/kg. Na przełomie października i listopada dużym zainteresowaniem kupujących cieszyły się dynie. Można je było nabyć w cenie 4-5 zł/kg.



Uwagę klientów przyciąga również nietypowa ekspozycja produktów na bazarach. Oprócz tradycyjnych warzyw i owoców kupujący dopytują o te mniej znane lub rzadziej przez nich kupowane. W sprzedaży jest opuncja, papaja, figa, kasztany jadalne, czy persymona, która jest bardziej znana jako owoc kaki. Gdzieniegdzie jest jeszcze dostępna mini figa, czyli nietypowy polski super owoc.



Importowane produkty dominują na bazarach. Nie wszystkich na nie stać

Dla większości kupujących importowane produkty są towarem luksusowym. Za peruwiańskie borówki trzeba zapłacić do 80 do 90 zł/kg. W niektórych miejscach cenę poznamy dopiero przy płaceniu. Papaja kosztuje 44 zł/kg. Kasztany jadalne sprowadzane z Francji kosztują 33 zł/kg. Wielu klientów o nie pyta, ale rzadko kto kupuje. Orzech włoski łuskany kosztuje 45 zł/kg, a orzech włoski zwykły, można nabyć za 30 zł/kg. Nieco tańszy jest orzech laskowy, który można kupić za 18 zł/kg. Niewielu chętnych jest na winogrono włoskie, które kosztuje 20 zł/kg.



„Mało kogo dziś stać, żeby zapłacić kilkadziesiąt złotych za kilogram owoców” — twierdzą zgodnie. Jeden z klientów nabył ponad kilogram borówek, papaje i awokado. Łączny koszt wyniósł dwieście złotych. „Ile?” – dopytywali stojący za nim klienci, którzy nie kryli zaskoczenia kwotą do zapłaty. Sprzedawca szybko podliczył zakupy. Importowane z Peru borówki kosztowały 80 zł/kg, papaja jest w cenie 44 zł/kg, a awokado sprowadzane z Dominikany kosztuje 12 zł za sztukę. Można nabyć awokado z innego kraju pochodzenia, jest nieco tańsze, gdyż kosztuje 9 zł/szt.

Jeden ze sprzedawców znalazł sposób zarówno na drożyznę, jak i niezadowolonych klientów. Tańsze polskie produkty ułożył w skrzynkach i wystawił przed stoiskiem. Z kolei droższe importowane warzywa i owoce znalazły się wewnąrz handlowego pawilonu. „Młodzi klienci zamawiają zakupy w mediach społecznościowych lub wysyłają smsa. Oni nie patrzą na cenę, tylko na jakość produktów. A to musi kosztować” – mówi.

