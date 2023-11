Ile będzie kosztował grzaniec na jarmarkach? Takich cen można się spodziewać

Do świąt Bożego Narodzenia zbliżajmy się wciąż małymi krokami. Choć mamy jeszcze listopad, w wielu miastach już pojawiają się pierwsze konstrukcje pod sezonowe jarmarki. Lubimy je odwiedzać m.in. przez wzgląd na przyjemny klimat i atmosferę, ale niestety ceny w takich miejscach często odwodzą od zakupów i mogą zwalać z nóg. Czy będzie drożej niż rok temu?

Jarmarki bożonarodzeniowe. Ceny grają ważną rolę

Na jarmarkach bożonarodzeniowych można znaleźć wiele ciekawych i regionalnych produktów. Jednym z nich jest grzane wino oraz piwo umieszczane w specjalnych pojemnikach. Napoje dostępne są zwykle zarówno w wersjach alkoholowych jak i bezalkoholowych. Ich ceny już rok temu bywały wygórowane.

W roku 2023 za grzańca zapocimy prawdopodobnie jeszcze więcej. Nie ma się co łudzić, że skutki inflacji nie dotarły na świąteczne stragany. Jak będzie to wyglądało w Warszawie, Krakowie, Gdańsku czy Wrocławiu? Większość budek z przysmakami otworzą się już 24 listopada, w niektórych miastach działają już teraz.

Tyle zapłacimy za grzańca na jarmarku

To jakie ceny grzańca zobaczymy w tym roku, można łatwo przewidzieć na podstawie zeszłorocznych danych. Jak podaje portal Wirtualna Polska, w 2022 roku w Gdańsku za grzane wino trzeba było zapłacić od 14 do 17 zł, we Wrocławiu 17 zł, w Krakowie od 15 do 20 zł, w Katowicach 18 zł, w Warszawie zaś najwięcej – średnio 20-25 zł za 200 ml. Co to dla nas oznacza?

Już teraz wiadomo, że w Katowicach kubeczek grzańca o pojemności 200 ml kosztuje tyle samo, co rok temu, czyli 18 zł. W Poznaniu natomiast jest drożej, bowiem w tym roku również wydamy na napój 18 zł, zamiast 15 zł jak wcześniej. Jak będzie w pozostałych miejscach? Przekonamy się już za kilka dni.

Oczywiście na jarmarkach króluje nie tylko grzaniec. Z aktualnej oferty dostępnej w Katowicach można prognozować, ile w dużych miastach zapłacimy za inne przysmaki. Przykładowo na 7 sztuk pierogów wydmy około 20 zł, za pajdę chleba ze smalcem nawet do 30 zł. Każdy, kto zdecyduje się na przejazd młyńskim kołem, zapłaci za bilet od 20 do 25 zł.

