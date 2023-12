Takie prezenty znajdziemy pod choinką. Wiemy, co najczęściej kupują Polacy

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się małymi krokami. Już wkrótce większość Polaków rozpocznie przygotowania do jednego z najważniejszych chrześcijańskich świąt. Ich istotnym elementem jest zakup choinki i prezentów dla bliskich. Z badań wynika, że ponad połowa Polaków nie kupiła jeszcze ani jednego podarunku, o czym wspominaliśmy ostatnio na łamach Wprost.pl. Tylko nielicznym udało się znaleźć odpowiednie upominki pod choinkę. Tak zadeklarowało zaledwie 4 proc. respondentów.

Prezenty pod choinką. Polacy czerpią przyjemność kupując upominki

Polacy kochają zakupy, zwłaszcza w okresie przedświątecznym, co najlepiej widać w galeriach handlowych. „Niemal dwie trzecie z nas (63 proc.) czerpie przyjemność z kupowania prezentów dla bliskich” – tak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę PayPo. „Większość w tej grupie stanowią kobiety. Radość z kupowania upominków potwierdziło aż trzy czwarte ankietowanych pań” – czytamy.

Zdaniem ekspertów lista świątecznych zakupów jest bardzo długa. Jak wynika z badania, Polacy najczęściej kupują pod choinkę kosmetyki i perfumy. Sięga po nie aż 67 proc. respondentów. „Na kolejnych miejscach znalazły się: zestawy prezentowe (41 proc.), słodycze (39 proc.), książki, gry, filmy lub płyty (37 proc.), biżuteria i zegarki (33 proc.), a także ubrania czy akcesoria domowe (po 30 proc.)” – wynika z raportu.

Prezenty na święta Bożego Narodzenia. Lista z upominkami jest bardzo długa

„Mniejszą popularnością cieszą się artykuły dekoracyjne, typu świece, koce czy poduszki (29 proc.), vouchery (26 proc.), sprzęt elektroniczny (25 proc.) czy alkohol (23 proc.)” – przekonują autorzy badania. Niemal co piąta osoba (19 proc.) wybiera torebki i inne dodatki, a 13 proc. decyduje się na bardziej oryginalne podarunki, takie jak bilet na koncert czy wycieczka za granicę. Na dalszych miejscach znajduje się obuwie lub jeszcze inne, przydatne na co dzień, a wybrane przez kupujących upominki.

Na kolejnej liście znajdują się prezenty dla dzieci. Zdecydowanym liderem są słodycze, które wybiera większość kupujących (55 proc.). Na drugim miejscu plasują się klocki i zestawy konstrukcyjne (51 proc.). Kolejny nieodłączny punkt zakupów stanowią gry i puzzle, które wybiera 47 proc. ankietowanych.

„Dużym zainteresowaniem kupujących cieszą się lalki, maskotki lub figurki czy książki i kolorowanki, a także zestawy edukacyjne oraz samochody, pojazdy i kolejki” — przekonują autorzy badania. Różnice pomiędzy kolejnymi podarunkami dla najmłodszych są niewielkie, a sięga po nie, co trzeci kupujący.

Drożyzna ma wpływ na zakup prezentów

Istotny wpływ na wybór i zakup prezentów miała drożyzna. Zdecydowanie mniejszą popularnością cieszą się droższe upominki jak sprzęt elektroniczny lub sportowy. Tylko nieliczne pociechy znajdą pod choinką konsolę, laptopa, telefon, rower czy hulajnogę. Co ósmy kupujący poszukuje jeszcze innych prezentów, a wybór swój w dużym stopniu jest uwarunkowany ceną podarunku.

Ankieterzy sprawdzili również, ile Polacy zamierzają wydać na bożonarodzeniowe prezenty. Najwięcej, bo niemal co trzeci respondent zadeklarował kwotę 251-500 zł, a 14 proc. badanych przeznaczy nieco mniej pieniędzy na zakupy upominków. Prawie co piąty kupujący (18 proc.) przyznał, że na świąteczne podarunki wyda od 501 do 750 zł.

Kolejna grupa ankietowanych twierdzi, że na wybrane prezenty przeznaczy od 751 do 1 tys. zł. Taką kwotę zamierza zapłacić 15 proc. dorosłych. Nieco mniej kupujących (13 proc.) zadeklarowało, że na upominki przeznaczy więcej niż 1 tys. zł. Pozostali zastanawiają się nad podaniem potencjalnych kwot lub jeszcze nie określili budżetu na zaplanowane zakupy.

Czytaj też:

Pracodawcy sypną groszem na święta. Będą premie pod choinkęCzytaj też:

Sprawdziłam, co znajdziesz na jarmarku w Warszawie. Wysokie ceny to norma