Jak wypłacić pieniądze z PPK? Poradnik krok po kroku

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Każdy pracownik w wieku 18-55 lat zatrudniony na umowę o pracę jest automatycznie dołączany do systemu, ale w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w programie. Jak to zrobić?

Co to jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to system emerytalny kontrolowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Każdy pracownik zatrudniony w ramach etatu ma własne konto PPK, na które co miesiąc wpływają połączone wpłaty od pracownika i pracodawcy, a także dopłata roczna od państwa. Zgromadzone środki mają być zabezpieczeniem na przyszłość, a zgodnie z założeniami systemu pracownik może zacząć je wypłacać po osiągnięciu 60. roku życia. Jeśli jednak nie chce uczestniczyć w programie, może z niego zrezygnować w dowolnym momencie.

Ile wynoszą wpłaty na PPK?

Wpłaty pracownika wynoszą minimum 2 procent i maksimum 4 proc. wynagrodzenia, a wpłaty pracodawcy – minimum 1,5 proc., a maksimum 4 proc. Po 3 miesiącach uczestnictwa w PPK każdy nowy pracownik otrzymuje wpłatę powitalną od państwa 250 zł, do tego dopłaty roczne od państwa 240 zł.

Wypłata środków z PPK a rezygnacja z uczestnictwa w programie

Każdy pracownik, który należy do PPK, może w dowolnym momencie wypłacić środki zgromadzone w programie. Jeśli będzie chciał to zrobić z powodu np. poważnej choroby czy gromadzenia funduszy na wkład własny do kredytu hipotecznego, nie będą go obowiązywały żadne potrącenia. Wypłata środków nie oznacza jednak automatycznie rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Bez złożenia odpowiedniego wniosku konto pracownika będzie dalej zasilane składkami na PPK.

Od tej sytuacji przewidziany jest jeden wyjątek – jeśli środki chce wypłacić pracownik, który ukończył 60. rok życia, wypłata pieniędzy automatycznie oznacza zakończenie oszczędzania.

Jak wypłacić pieniądze z PPK?

Każdy uczestnik PPK może wypłacić zgromadzone środki na dowolny cel. Przed ukończeniem 60. roku życia operacja wypłaty pieniędzy z Pracowniczych Planów Kapitałowych nosi tytuł zwrotu. Można to zrobić z poziomu rachunku PPK – wystarczy złożyć odpowiednią dyspozycję i podać numer rachunku, na jaki mają być przelane wszystkie zgromadzone pieniądze. Środków z PPK nie można wypłacać częściowo.

Ile razy można wypłacać środki z PPK?

Pieniądze zgromadzone w ramach PPK można wypłacać wiele razy, za każdym razem, gdy uzbieramy jakąś pulę środków. Nie ma żadnego limitu wypłat.

Zwrot pieniędzy z PPK a potrącenia

Jeśli dokonujemy wypłaty środków z PPK przed ukończeniem 60. roku życia, musimy wiedzieć, że wiąże się to z pewnymi potrąceniami:

nie otrzymamy wpłat od państwa (wpłaty powitalnej i dopłat rocznych), które są rodzajem premii za oszczędzanie do 60. roku życia;

30 procent środków pochodzących z wpłat pracodawcy zostanie przekazane do ZUS (informacja o tej kwocie zostaje zewidencjonowana na koncie ubezpieczonego jako składka na ubezpieczenie emerytalne);

w przypadku, gdy zgromadzone pieniądze wypracowały zysk, zapłacimy 19 procent podatku Belki od kwoty przychodu kapitałowego. Jest to podatek od kwoty, jaką wypracował twój fundusz, a nie od wszystkich środków

Rezygnacja z PPK

Każdy pracownik może również całkowicie zrezygnować z uczestnictwa w programie PPK. W tym celu należy wypełnić druk „Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)". Złożenie druku nie jest jednak równoznaczne z automatycznym zwrotem środków zgromadzonych na koncie PPK. Aby je otrzymać, należy złożyć dyspozycję wypłaty zgromadzonych środków.

