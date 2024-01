Nietypowa akcja promocyjna, 2+2 masła gratis. Tym razem nie Lidl i Biedronka

Poszukujecie promocji na popularne produkty spożywcze? Te często oferują m.in. takie znane markety jak Lidl czy Biedronka. Tym razem to jednak francuska sieć zaskoczyła akcją. W Intermarché można zdobyć kupon dzięki, któremu aż dwa masła otrzymamy gratis. Oto szczegóły akcji.

Dwa darmowe masła w Intermarché. Zasady akcji

Aktualna akcja promocyjna obowiązuje od 8 do 13 grudnia. „Zgarnij kupon” – takim hasłem zwraca się do klientów sieć Intermarché. Masło Ekstra marki Z Mlecznej Drogi 200 g można otrzymać za darmo przy zakupie czterech sztuk. Gdy podejdziemy do kasy z taką ilością, zapłacimy tylko za dwie kostki.

Aby mieć szansę skorzystać z promocji 2+ 2 gratis na masło w Intermarché musimy wcześniej zdobyć odpowiedni kupon. Ten otrzymamy w zamian za wcześniejsze zakupy w sklepie na kwotę minimum 100 zł. Na każdy przysługują 4 kostki masła, w tym dwie gratis. Za wszystko zapłacimy 12 zł. Akcja trwa od poniedziałku do soboty.

Masło za darmo w Intermarché. Jest haczyk

Klienci, którzy zdobędą wspomniany kupon i zechcą odebrać swoje darmowe masła, muszą pamiętać o jeszcze jednym fakcie. Okazuje się, że aby móc go wykorzystać należy zrobić zakupy za minimum 30 zł w dniu, w którym go okażemy. Nie można podejść do kasy wyłącznie z kuponem.

Ponadto są artykuły, które nie zaliczają się do wypełnienia wymaganej kwoty. Z transakcji za minim 100 zł i 30 zł wyłączony jest mocny alkohol – nie tyczy się piwa, wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, żywość do początkowego karmienia niemowląt, produkty OTC oraz suplementy diety. Pełny regulamin akcji można znaleźć na stronie internetowej sieci Intermarché.

Wspomniana promocja na masło jest dość wyjątkowa, bowiem żadna z popularnych sieci typu Lidl czy Biedronka nie oferowała ostatnio aż dwóch takich produktów za darmo. Do 5 stycznia w Biedronce można było kupić tanie masło za 3,49 zł, przy zakupie dwóch sztuk, ale to nie to samo. Aktualnie do 10 stycznia podobną akcję oferuje Kaufland, tam z kartą lojalnościową za masło Lumiko płaci się 2,99 zł.

