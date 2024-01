Lidl rozdaje kupony o wartości 10 zł. Taka akcja tylko przez jeden dzień

Robicie zakupy w Lidlu? Jeśli tak waszej uwadze na pewno nie umknęła najnowsza gazetka promocyjna sieci. Ta ważna jest od 25 do 28 stycznia i dzięki niej dowiedzieliśmy się o specjalnym kuponie. Każdy klient może otrzymać 10 zł. Akcja obowiązuje tylko jednego dnia.

Kupon rabatowy od Lidla. Tak go zdobędziesz

Kupon rabatowy o wartości 10 zł czeka na klientów Lidla, którzy zarobią zakupy w sklepie w piątek 26 stycznia. Trzeba wydać minimum 100 zł. Aktywacja rabatu odbywa się tego samego dnia w aplikacji, można go wykorzystać natychmiast, płacąc nim za prawie wszystkie produkty.

Wszystko to dzięki aplikacji Lidl Plus. Trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem i okazać swój profil przy kasie skanując kod. Niestety są artykuły, które nie wliczają się do nabicia wymaganej kwoty 100 zł. Są nimi napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, lekarstwa, preparaty do początkowego karmienia niemowląt czy przedmioty służące do karmienia piersią. Nie wliczają się również karty prezentowe Lidla.

Na to warto wykorzystać kupon o wartości 10 zł z Lidla

Mimo drobnych ograniczeń kupon Lidla i tak można wykorzystać na wiele produktów. Warto przyjrzeć się obowiązującym promocjom, by zaoszczędzić podwójnie. Tylko w piątek 26 stycznia zaoszczędzimy m.in. na orzechach nerkowca marki Alesto. Można je wykorzystać jako dodatek do ciasta lub klasyczną przekąskę. Otrzymamy je za darmo w ramach 2 + 1 gratis.

Podobna promocja dotyczy m.in. borówki amerykańskiej, pomidorów truskawkowych, pomarańczy czy cytryn. Dzięki użyciu aplikacji każdy z tych produktów dostępny jest o 50 proc. taniej. Bardziej interesują was gratisy? Informujemy, że w nadchodzący weekend czeka nas moc atrakcji. Jedną z takich jest promocja 5+ 5 gratis na piwo w butelce Budweiser. Akcja ważna jest tylko w sobotę 27 stycznia. Z kolei tylko w piątek 26 stycznia trunek marki Perlenbacher otrzymamy o 50 proc., taniej przy zakupie 6 sztuk. Ponadto do niedzieli w ramach 2 +1 gratis otrzymamy Desperadosy w butelce.

