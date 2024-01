Nowe napoje Coca-Cola HBC w Polsce. Firma celuje w konkretną grupę osób

Coca-Cola HBC chwali się nową ofertą, która dostępna będzie w Polsce. Sieć kupiła markę napojów Three Cents i efekty tego zobaczymy niebawem. W dotychczasowym portfolio mogliśmy znaleźć napoje Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta czy Kinley. Nie brakowało też soków, wody, gotowych herbat, energetyków, kawy, piwa czy wysokiej jakości alkoholi. Teraz wprowadzane zostają produkty bezalkoholowe i gazowane bez konserwantów i sztucznych barwników.

Coca-Cola HBC wprowadza nowe napoje do Polski

O planach wprowadzenia nowości mówiono już dawno. Transakcja z Three Cents została sfinalizowana w drugiej połowie 2022 roku. Na wszystko wydano około 45 milionów euro, a za przeprowadzenie transakcji odpowiadała zależna spółka CC Beverages Holdings II B.V.

Dziś na polskim rynku Coca-Cola HBC pokaże eleganckie napoje Three Cents sprzedawane w szklanych butelkach. To produkty rzemieślnicze o bardzo dobrym składzie w dziesięciu różnych smakach tworzonych na bazie ziół i owoców. Ze zdjęć prezentowanych w mediach społecznościowych marki wynika, że mowa m.in. o wariancie lemon tonic, pink grapefruit czy ginger beer. „Cieszę się, że kolejny rok z rzędu możemy otworzyć, ogłaszając nową markę w naszym portfolio” – mówiła mediom Ruža Tomić Fontana, dyrektorka generalna Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

Co wiadomo o Three Cents od Coca-Cola HBC?

Na ten moment wiadomo, że nowe napoje od, czyli Three Cents będą dostępne głównie w hotelach, restauracjach i barach premium w Warszawie oraz Krakowie, a w miarę rozwoju marki także w innych polskich miastach. Sprzedaż rozpocznie się 1 lutego 2024 roku. Czy z biegiem czasu w produkty zaopatrzą się w nie również popularne sklepy? To się okaże. Można przypuszczać, że towary będą droższe niż przeciętne napoje gazowane jak Fanta czy Sprite. Sieć stawia na konkretną grupę konsumentów. Mówi się o osobach w wieku 30 plus.

Jak podaje portal dlahandlu.pl dziś Coca-Cola HBC widzi potencjał dla Three Cents w restauracjach, bo tam wydajemy średnio ok. 85 zł o 10 zł więcej niż rok wcześniej. W ciągu ostatniego roku wartość rynkowa napojów gazowanych dla dorosłych w Polsce urosła o 13%. Nowe działania mają być odpowiedzią na panujące trendy.

Sam koncern Three Cents znany był również jako ESM Effervescent Sodas Management Limited i został przejęty przez S.I.C.C Holding Limited, spółkę zależną w całości należącą do IDEAL Holdings SA, notowaną na giełdzie w Grecji.Three Cents została założona w 2014 roku przez takie osoby jak George Bagos, Dimitris Dafopoulos, George Tsirikos i Vassilis Kalantzis, którzy byli grupą barmanów.

