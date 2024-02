Szukają chętnych do pracy w Straży Granicznej. Tyle można zarobić

Straż Graniczna w Warszawie otwarta jest na nowych pracowników. Przedstawiono już warunki m.in. te dotyczące wynagrodzenia i benefitów. Ostatnio głośno było o pracy w policji i zarobkach w branży. Niestety w tym przypadku wielokrotnie mówiono o frustracji i apelach o podwyżki. Czego można się spodziewać w ofercie dot. strażników granicznych i jakie wymagania trzeba spełnić? Sprawdziliśmy.

Praca w Straży Granicznej. Szukają chętnych

Rekrutacja rozpoczęta w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej skierowana jest do kandydatów gotowych do pełnienia służby na granicach Polski. Okazuje się, że wakatów jest aż 150. Chętni muszą złożyć odpowiednie dokumenty aplikacyjne. Trzeba być pełnoletnim, niekaranym oraz posiadać polskie obywatelstwo. Podstawowe kryteria wydają się bardzo proste.

Pracodawcy czekają na dokumenty w konkretnych punktach tj.w Komendzie NwOSG w Warszawie oraz w poszczególnych placówkach Straży Granicznej w Łodzi, Bydgoszczy, Radomiu oraz w Nowym Dworze Mazowieckim. Pracę można otrzymać w różnych specjalizacjach m.in. takich jak: ekspertyza dokumentów, kontrola ruchu granicznego, praca w zespołach interwencji specjalnych, czy misje zagraniczne na terenie Europy.

W rekrutacji obowiązują dwa etapy – sprawdzenie dokumentów, rozmowa i badania oraz testy z wiedzy ogólnej i języka obcego, egzamin ze sprawności fizycznej i kolejna rozmowa kwalifikacyjna.

Tyle można zarobić w Straży Granicznej

Warunki zatrudnienia mają być bardzo stabilne. Zapewniane są też stałe szkolenia zawodowe w ośrodkach Straży Granicznej. Funkcjonariusz do 26 roku życia – zwolniony z podatku dochodowego – otrzyma ok. 3640 zł netto zaś ten po 26 roku życia – z podatkiem dochodowym – ok. 3490 netto. To pensje podstawowe dla początkujących. Kwoty te wzrastają po zakończeniu odpowiednich szkoleń i zdaniu egzaminów. Wtedy otrzymać można nawet około 5058 zł netto.

Poza podstawową wypłatą pracownicy mogą liczyć na dodatek graniczny czy stołeczny. Istnieje również wsparcie finansowe dla funkcjonariuszy w zakresie mieszkania. „Każdemu funkcjonariuszowi SG przysługuje ponadto tzw. „mundurówka” i „trzynastka” czyli 13-ta pensja, a także dofinansowanie wypoczynku” – można przeczytać w komunikacie dot. rekrutacji.

Pracownicy Straży Granicznej prawo do emerytury otrzymują po 25 latach służby. Wtedy przyznawane są także nagrody jubileuszowe i motywacyjne.

