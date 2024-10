Chcesz zapalić na balkonie? Najpierw dowiedz się, czy to legalne

Sobotni wieczór, zapraszamy do naszego mieszkania znajomych. Kilkoro z nich pali papierosy. Czasy, gdy paliło się wewnątrz, odeszły już do lamusa. Dlatego palacze wychodzą „na dymka” na balkon. Czy aby na pewno robią to legalnie? Przecież sąsiadom może przeszkadzać zapach dymu. Czy w związku z tym, paląc na balkonie narażamy się na mandat?

Palenie na balkonie. Legalne?

Tak. W polskim prawie nie jest jednoznacznie zakazane palenie papierosów na balkonie. Niemniej jednak, istnieją pewne sytuacje, w których palenie papierosów na balkonie może wiązać się z konsekwencjami prawnymi lub administracyjnymi.

Palenie na balkonie. Zależy od wspólnoty mieszkaniowej

Niektóre wspólnoty mieszkaniowe lub spółdzielnie mogą wprowadzać regulaminy, które zabraniają palenia na balkonach. Jeśli taki przepis obowiązuje w Twojej wspólnocie, za jego nieprzestrzeganie mogą grozić kary, ale nie są to mandaty na mocy przepisów prawa państwowego, tylko wewnętrzne sankcje wspólnoty (np. grzywna).

Czytaj też:

Marnujesz i wyrzucasz jedzenie? Możesz zapłacić wysoką karę

Zakłócanie porządku. Może przyjechać policja

Palenie na balkonie może być uznane za zakłócanie porządku publicznego lub prywatnego, jeśli sąsiedzi zgłaszają, że dym przedostaje się do ich mieszkań i jest uciążliwy. W takim przypadku mogą skorzystać z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących imisji (przenikania substancji lub hałasu na teren sąsiada), co mogłoby doprowadzić do interwencji, ale niekoniecznie do mandatu.

Palenie na balkonie. Grozi pożarem

Palenie na balkonie może być również problematyczne, jeśli dochodzi do narażenia na niebezpieczeństwo pożaru (np. rzucanie niedopałków), co jest wykroczeniem i może wiązać się z mandatem na mocy przepisów przeciwpożarowych.

Czytaj też:

Liście zalegają na trawniku? Nie pal ich, są świetne do zabezpieczania roślin na zimę

Palenie na balkonie. Podsumowanie