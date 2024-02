Hit makijażowy w Hebe za 19,99 zł. Dzięki promocji aż o 50 proc. taniej

Co jakiś czas przyglądamy się ofertom promocyjnym w Hebe. Jako że teraz świętujemy walentynki, sieć obniżyła ceny wielu kultowych produktów. Taniej kupimy m.in. perfumy – aż do 60 proc. oraz kosmetyki do makijażu – aż do 50 proc. Na niektóre artykuły warto zwrócić szczególną uwagę. Zapłacicie za nie mniej niż 30 zł.

Promocje Hebe. Ten kosmetyk to hit za 19,99 zł

Hitem w aktualnej ofercie ważnej do 21 lutego jest matujący puder do twarzy marki Max Factor Cremme Puff. To kosmetyk w formie prasowanej o wadze 14 g. Dostępny jest w różnych odcieniach m.in. natural, deep beige, medium beige czy creamy ivory i idealnie sprawdzi się niemal do każdej cery podczas wykonywania codziennego makijażu.

Dzięki aktualnej promocji za produkt zapłacimy 19,99 zł, zamiast 39,99 zł. Warto też zwrócić uwagę, że ostatnia najniższa cena wynosiła 37,99 zł, więc promocja jest naprawdę wyjątkowa. Podobną ofertę ma aktualnie Rossmann, jednak tam po obniżce za ten puder zapłacimy 24,49 zł.

Kosmetyki w promocji Hebe za mniej niż 30 zł

W ramach oferty promocyjnej kosmetyków do makijażu tańszych do 50 proc. mniej niż 30 zł zapłacimy m.in. za multizadaniowy korektor do twarzy w różnych odcieniach. Kosztuje zwykle aż 52,99 zł, a teraz tylko 28,99 ł. Mowa kosmetyku marki Maybelline New Jork Instant Eraser. Innym hitem jest tusz do rzęs od Gosh #lash Me z efektem 3 D. Kosztuje tylko 18,99 zł, zamiast 64,99 zł.

Ponadto dzięki promocji, mniej niż 30 zł kosztuje długotrwała matowa pomadka w płynie od Rimmel. Mowa o produkcie Lasting mega Matte. Dostępna jest w różnych kolorach i kosztuje teraz 21,99 zł, zamiast 39,99 zł. Podobną obniżką objęto m.in. podkład do twarzy Maybelline New York Affintone – kosztuje 22,99 zł, lakier po paznokci Sally Hansen – w cenie 11,99 zł czy olejek do ust Pierre Rene Lip Oil – w cenie 18,99 zł.

Jeśli wolicie zapachy to do – 60 proc. przeceniono m.in. produkt męski Route 66 Pardise – w cenie 35,99 zł, wodę toaletową damską Cacharel Amor, Elizabeth Arden White Tea, Karl Lagerfield Man czy Lacoste Red.

Czytaj też:

W ten sposób zaoszczędzisz w Rossmannie. Wystarczy nie podchodzić do kasyCzytaj też:

Walentynkowa promocja LOT. Bilety aż 20 procent taniej