Jaki PIT złożyć przy wynajmie mieszkania?

Każdy właściciel mieszkania, który decyduje się wynajmować je osobom trzecim na cele mieszkaniowe lub usługowe, powinien rozliczyć się z tego w PIT. Roliczenie należy złożyć do 30 kwietnia br.

Zmiany w podatku od wynajmu

Od 2023 roku wynajem mieszkania można rozliczyć tylko w jeden sposób. "Jedyną formą opodatkowania przychodów z najmu prywatnego jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych" – informuje Ministerstwo Finansów. To oznacza, że najmu lokalu nie można już rozliczyć na skali podatkowej.

Przychodem z najmu jest kwota, którą płaci najemca za korzystanie z lokalu. Wliczają się w to wszystkie wydatki mieszkaniowe takie jak czynsz, prąd, media i gaz.

Podatek od dodatkowego dochodu w postaci najmu mieszkania wynosi:

8,5 proc. przychodu do kwoty 100 tysięcy zł;

12,5 proc. przychodu od nadwyżki ponad 100 tysięcy zł.

Podatek od najmu mieszkania można rozliczać co miesiąc lub co kwartał. "Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych obliczasz i wpłacasz co miesiąc (lub co kwartał przy spełnieniu określonych warunków) do urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca (lub do 20 następnego miesiąca po upływie kwartału za który ryczałt ma być opłacony)" – informuje Ministerstwo Finansów.

Jeśli chcemy rozliczać podatek co trzy miesiące, należy o tym poinformować w PIT-28.

Jak rozliczyć wynajem mieszkania w PIT?

Wynajem mieszkania można rozliczyć na dwa sposoby:

przy wynajmie nieruchomości na cele prywatne należy złożyć PIT-28. W rozliczeniu można zawrzeć wszystkie inwestycje poniesione na cele mieszkaniowe, np. zakup nowych sprzętów AGD czy mebli

przy wynajmie nieruchomości na cele usługowe należy złożyć PIT-36 lub PIT-36L. Rozliczenie podatkowe można złożyć online (Twój e-PIT) lub przez portal e-Deklaracje

