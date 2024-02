Primark planuje kolejne otwarcie. Tym razem sklep w Bydgoszczy

Primark rozpoczął biznes w Polsce w roku 2020. To wtedy pojawił się u nas pierwszy sklep zlokalizowany w warszawskiej galerii Młociny. Od tamtej pory powstało u nas jeszcze pięć innych punktów sieci – w Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Łodzi i Wrocławiu. Teraz ogłoszono plan kolejnego otwarcia na północy kraju.

Mowa oczywiście o irlandzkiej sieci modowej, która na świecie istnieje już od 1969 roku. Słynie z niskich cen i przyzwoitej jakości produktów. Znana jest w wielu krajach na świecie m.in. Wielkiej Brytanii, Niemczech czy USA. Plany rozwojowe Primarka dotyczą wielu punktów. Jeszcze w tym roku detalista wejdzie na 17. rynek na świecie i 6. w Europie Środkowo-Wschodniej, otwierając sklep w Budapeszcie na Węgrzech i trzeci sklep w Rumunii, w Timisoarze.

Kolejny Primark w Polsce. Przedstawiono plan

Nowy Primark w Polsce ma powstać na północy kraju w centrum handlowym Zielone Arkady Bydgoszcz. Plan rozwoju zaprezentowano 15 lutego 2024. Wiadomo, że nowy obiekt możemy zobaczyć już pod koniec 2025 roku. To nie tylko świetne wieści dla miłośników marki i przyszłych klientów. To też dobra informacja pod względem ekonomicznym.

Dzięki sklepowi Primark w Bydgoszczy powstanie około 150 nowych miejsc pracy. Wiadomo, że rekrutacje na pierwsze stanowiska już się rozpoczęły. Poszukiwani są visual merchandisers, osoby z działu human resources oraz doradcy klienta. Dostępne będą zarówno stanowiska z elastycznym grafikiem np. dla studentów, jak i te na pełen etat.

„Cieszymy się, że możemy dziś ogłosić plany dotyczące naszego siódmego sklepu w Polsce. Sukcesywna ekspansja pokazuje nasze zaangażowanie w Europie Środkowo-Wschodniej, w regionie z ogromnym potencjałem przyszłego wzrostu. W tym roku mija pięć lat, odkąd rozpoczęliśmy tutaj swoją działalność, otwierając nasz pierwszy sklep w Lublanie na Słowenii. W tym czasie wiele nauczyliśmy się od naszych lokalnych klientów i nadal ciężko pracujemy, aby zapewnić doskonałe doświadczenia zakupowe, z których Primark jest znany na całym świecie. Jesteśmy dumni z naszych dotychczasowych osiągnięć w Europie Środkowo-Wschodniej, a naszym celem jest posiadanie 16 sklepów w 6 krajach CEE do 2025 roku, tworząc setki miejsc pracy i oferując naszym klientom bardziej zrównoważoną modę w przystępnych cenach” – informował media Maciej Podwojski, Head of Sales CEE w Primark.

Primark w Bydgoszczy. Tego można się spodziewać

Przedstawiciele sieci zapowiadają, że Primark w Bydgoszczy zajmie 3200 mkw. powierzchni handlowej. Zaoferuje najnowsze trendy modowe, a także artykuły codziennego użytku w tym odzież damską, męską czy dziecięcą. Ponadto będzie można liczyć na kosmetyki i artykuły wyposażenia domu.

„Primark dąży do oferowania bardziej zrównoważonej odzieży dla każdego w przystępnych cenach, a już 55% ubrań marki jest wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu lub pozyskiwanych w bardziej zrównoważony sposób. Detalista zobowiązuje się do zwiększenia tej liczby do 100% do 2030 roku” – podawano w materiałach prasowych.

