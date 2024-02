Znana sieć kosmetyczna ogłasza bankructwo. Jej produkty kupujemy też w Polsce

Choć sytuacja marki The Body Shop przez lata wydawała się bardzo dobra, to niestety od jakiegoś czasu głośno było o jej problemach. Teraz sieć stała się niewypłacalna i ogłosiła upadłość. To dość świeża sprawa, bowiem drugi wniosek dotyczący bankructwa ogłoszono dopiero 21 lutego 2024 roku w Niemczech. Pierwszy pojawił się kilka dni wcześniej w Wielkiej Brytanii.

Marka The Body Shop ogłosiła upadłość

The Body Shop to spółka zależna detalisty kosmetycznego. Złożyła wniosek o upadłość w Sądzie Okręgowym w Düsseldorfie, a wcześniej w Wielkiej Brytanii. W 2021 roku firma prowadziła 66 sklepów w Niemczech i zatrudniała ponad 350 osób, niestety biznes nie odniósł sukcesu. Jak się okazało, nie pomogło nawet to, że marka wcześniej należała do francuskiej grupy L'Oréal.

Jeśli chodzi o rozwój w Wielkiej Brytanii, to tam właściwie wszystko się zaczęło. Marka The Body Shop była założona 1976 roku i na wyspach prowadziła 200 sklepów. Firma przez lata utrzymywała się na dobrej pozycji i chwaliła się produktami tworzonymi w etyczny sposób. Materiały na kosmetyki pozyskiwano m.in. w warunkach wolnych od okrucieństwa.

Sieć odnotowała stratę w wysokości 71 mln funtów pomimo przychodów w wysokości 408 mln funtów w 2022 r. Przed ogłoszeniem bankructwa prowadzono nieudane rozmowy na temat ewentualnego przejęcia firmy. Sprzedaną ją w 2006 roku grupie L’Oréal, a później firmie Natura.

Czy produkty The Body Shop znikną z Polski?

Aktualnie w Polsce wciąż działa strona internetowa marki The Body Shop, na której można kupować cały zasób asortymentu. Właśnie trwa wyprzedaż, która sięga nawet do 70 proc. Rabaty mają obowiązywać do 25 lutego i dotyczą tylko wybranych kosmetyków.

Na liście promocyjnych produktów można znaleźć m.in. wegańskie jogurty do ciała w cenie 40 zł, kremowe żele pod prysznic, kremy do rąk, balsamy, mgiełki do twarzy, peelingi i wiele innych. Aktualnie na stronie nie pojawiają się żadne informacje o zakończeniu działalności firmy w naszym kraju. Zagraniczne media donoszą, że aktualne kłopoty mają dotyczyć zagranicznej, franczyzowej części biznesu. „Nasze sklepy zostają otwarte i sprzedaż online nadal będzie dostępna. Nie mamy w planach wycofać się z rynku polskiego” – taką wiadomość otrzymaliśmy od przedstawiciela sieci w naszym kraju.

